जिंक की कमी चुरा सकती है बालों और स्किन का निखार, इन चीजों से करें पूर्ति

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। मानव शरीर पानी और कई खनिज तत्वों से मिलकर बना है। शरीर में लोहा, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और सेलेनियम जैसे ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं।

सप्लीमेंट लेकर उनकी कमी को पूरा करना पड़ता है। आज हम खनिज तत्व जिंक के बारे में बात करेंगे, जिसकी कमी होने पर शरीर में कई तरह के बदलाव दिखते हैं।

जिंक की मात्रा शरीर में बहुत कम ही चाहिए होती है, लेकिन अगर शरीर को पर्याप्त मात्रा में जिंक नहीं मिल पाता है तो इसका असर पाचन शक्ति, त्वचा, बालों, हॉर्मोन, भूख में कमी और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। जिंक शरीर में 300 से ज्यादा एंजाइम को सक्रिय रखता है और शरीर की कोशिकाओं को सही तरीके से बनने में मदद करता है।

अगर शरीर में जिंक की कमी है तो कुछ लक्षण बार-बार परेशान कर सकते हैं, जैसे बार-बार बुखार आना, स्किन पर एलर्जी होना, घावों का जल्दी न भरना, छोटे-छोटे काम करने पर थकान होना, और बालों का समय से पहले झड़ना और सफेद होना, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही जिंक के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें।

जिंक की पूर्ति आहार से भी की जा सकती है, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। महिलाओं को रोजाना 8 मिलीग्राम जिंक और पुरुषों को 11 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है, जबकि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जिंक ज्यादा मात्रा में चाहिए। सीप में भरपूर मात्रा में जिंक होता है। 90 ग्राम सीप में 15 मिलीग्राम जिंक होता है। अगर इसे कम मात्रा में खाया जाए तो जिंक की डेली डोज पूरी की जा सकती है। 100 ग्राम मांस में 5 मिलीग्राम जिंक होता है, जबकि 100 ग्राम केकड़े से 6 मिलीग्राम जिंक मिल जाएगा।

अगर आप शाकाहारी हैं तो ओट्स का सेवन कर सकते हैं। एक कटोरी ओट्स में 3 मिलीग्राम जिंक मिल पाता है।

इसके अलावा 30 ग्राम कद्दू के बीज में 2 मिलीग्राम, अंडे में 1.2 मिलीग्राम और एक कप दूध में 1 मिलीग्राम जिंक मिल जाएगा। काजू जिंक का सबसे ज्यादा सोर्स है। 100 ग्राम काजू में लगभग 5 से 7 मिलीग्राम जिंक होता है, और इसकी मात्रा को बढ़ाकर जिंक की डेली डोज को पूरा किया जा सकता है।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम