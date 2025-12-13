हार्मोन असंतुलन से डिप्रेशन : आयुर्वेद के आसान उपाय जो बदल देंगे आपका मूड

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। हार्मोन असंतुलन की वजह से जब मन हमेशा भारी लगे, ऊर्जा खत्म हो जाए और मूड स्विंग होता रहे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद इसे सिर्फ मानसिक समस्या नहीं मानता, बल्कि यह शरीर और मन दोनों का विकार है, खासकर थायरॉयड, कोर्टिसोल और न्यूरो-हार्मोन पर असर पड़ता है।

जब थायरॉयड धीमा हो, तो शरीर सुस्त महसूस होता है और मन भी सुस्त हो जाता है। कोर्टिसोल बढ़ने से तनाव, बेचैनी और डर बढ़ते हैं, जो धीरे-धीरे डिप्रेशन जैसा प्रभाव डालते हैं।

आयुर्वेद के अनुसार, यह मुख्य रूप से वात और तमोगुण के असंतुलन से होता है। वात बढ़ने पर फोकस कम होता है, नींद टूटती है और मूड अस्थिर होता है। तमोगुण बढ़ने पर मन भारी और थका हुआ महसूस होता है।

आयुर्वेद में ऐसी स्थिति में कई जड़ी-बूटियां मदद करती हैं। अश्वगंधा तनाव कम करती है और कोर्टिसोल संतुलित करती है, नींद बेहतर बनाती है। शंखपुष्पी मस्तिष्क को शांत करती है और मूड स्थिर करती है। जटामांसी गहरी नींद और मानसिक स्थिरता देती है। ब्राह्मी फोकस बढ़ाती है और मन हल्का करती है। कुमारी (एलोवेरा) थायरॉयड संतुलन में सहायक होती है।

थायरॉयड असंतुलन को आयुर्वेद में अग्नि और धातु-पोषण से जोड़ा गया है। जब अग्नि कमजोर हो, मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, मन भारी होता है और थकान बढ़ती है।

योग और प्राणायाम भी हार्मोन संतुलन में मदद करते हैं। अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, उज्जायी प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और शशांकासन नाड़ियों को शांत करके मूड बेहतर बनाते हैं। आहार में हल्का, सुपाच्य भोजन, तिल, बादाम, घी, गर्म दूध, हल्दी, दालचीनी और गुड़ शामिल करना लाभकारी होता है। कैफीन की अधिकता से बचें। दिनचर्या में सुबह सूरज की रोशनी, 20 मिनट की वॉक, नियमित नींद और स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। तिल, ब्राह्मी और अंजनाम तेल से सिर और पैरों की मालिश मन शांत करने में मदद करती है।

सरल घरेलू उपाय जैसे दूध में अश्वगंधा पाउडर, गर्म पानी में घी की बूंदें या शहद में दालचीनी भी फायदेमंद हैं। रात में जटामांसी का काढ़ा पीना, मंत्र जप, धीमी संगीत थेरेपी और डायरी लिखना मन को स्थिर करता है। अगर उदासी, ऊर्जा की कमी या आत्म-नुकसान के विचार हों, तो तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें। आयुर्वेद हार्मोन असंतुलन और डिप्रेशन को जड़ से सुधारता है, पाचन सुधारता है, नाड़ियां शांत करता है और मन मजबूत बनाता है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम