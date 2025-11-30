गर्म, हल्का और ताजा खाना: पाचन को बेहतर बनाने के आसान आयुर्वेदिक टिप्स

नई दिल्ली, 29 नवंबर (आईएएनएस)। हमारा मन, ऊर्जा और मूड सब कुछ पाचन से ही जुड़ा होता है। इसलिए सही खाना और सही तरीके से उसका पचना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि पाचन की अग्नि (डाइजेस्टिव फायर) मजबूत होगी तो शरीर हल्का, मन शांत और ऊर्जा बनी रहेगी।

अगर आप चाहते हैं कि अपच न हो और पेट हमेशा हल्का महसूस करे, तो अपनी थाली में गर्म, ताजा और हल्का भोजन रखें। मूंग दाल की खिचड़ी, हल्का घी, स्टीम्ड सब्जियां, दही (सिर्फ दिन में), रागी-ज्वार जैसे अनाज, पपीता, केला, सेब और भोजन के बाद इलायची या सौंफ ये सब पाचन के लिए बेहद अच्छे हैं। सुबह गुनगुना पानी और दिन में अदरक वाला पानी पीने से भी पेट को आराम मिलता है। छाछ में थोड़ा भुना जीरा मिलाकर पीना भी पेट को बहुत राहत देता है।

अब बात करें कि क्या न खाएं? ठंडे पेय, फ्रिज का पानी, तला हुआ खाना, भारी ग्रेवी, मैदा वाली चीजें और एक साथ बहुत ज्यादा दालें आदि सब पेट पर भार डालते हैं। बार-बार चाय पीना, देर रात भारी खाना, कच्ची सब्जियां अधिक लेना, स्ट्रीट फूड और बहुत ज्यादा प्रोटीन पाचन को धीमा करते हैं। खासतौर पर ओवरईटिंग (जरूरत से ज्यादा खाना) तो पाचन की सबसे बड़ी दुश्मन है।

खाने की सही आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। धीरे-धीरे खाना, अच्छी तरह चबाकर खाना, रात का भोजन सोने से 2 घंटे पहले कर लेना और खाने के बाद 10 मिनट टहलना जैसी साधारण बातें पेट के लिए चमत्कार जैसा काम करती हैं। टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना और एक समय में कई चीजें साथ खाने से बचना चाहिए। दिन का खाना हल्का और रात का उससे भी हल्का रखना पाचन को आसान बनाता है।

सुबह की शुरुआत गर्म चीजों से करें। गुनगुना पानी, भीगे बादाम और थोड़े से फल का सेवन पेट को धीरे-धीरे जगाता है। पानी भी घूंट-घूंट करके पीना चाहिए।

कुछ आसान घरेलू उपाय जैसे सौंफ-मिश्री चबाना, अदरक-जीरा वाला पानी, सुबह पपीता और मट्ठा में काला नमक आदि सभी पेट को शांत रखते हैं। जीरा, सौंफ, दालचीनी, इलायची और अजवाइन जैसे मसाले भी पाचन को मजबूत बनाते हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी