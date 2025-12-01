ग्लूट्स वर्कआउट कर शिल्पा शेट्टी ने किया फैंस को मोटिवेट, बताए इसके फायदे

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। 90 के दशक की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आज फिटनेस आइकन बन चुकी है। एक्ट्रेस कभी जुम्बा तो कभी योगा से फैंस को अच्छी फिटनेस के लिए मोटिवेट करती रहती हैं।

अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने ग्लूट्स वर्कआउट की वीडियो पोस्ट की है और इस वर्कआउट को करने के बेहतरीन फायदे भी बताए हैं।

फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया है और एक वीडियो पोस्ट की है। वीडियो में एक्ट्रेस फिट बॉडी पाने के लिए जिम में पसीना बहाती दिख रही हैं। एक्ट्रेस 50 की उम्र में भारी वजन के साथ ग्लूट्स वर्कआउट कर रही हैं। वे ग्लूट्स वर्कआउट में शामिल सिंगल लेग हिप थ्रस्ट कर रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में एक्सरसाइज को कैसे करना है और इसके करने के क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी शेयर किया है।

शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, "ऐसा करने से कूल्हों का लचीलापन बढ़ता है, शरीर का पॉश्चर ठीक होता है, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पैरों व घुटनों की मजबूती बढ़ती है। इसे 20 के सेट के साथ 3 बार जरूर करें।"

बता दें कि ग्लूट्स वर्कआउट शरीर के निचले हिस्से को मजबूत और शेप में लाने के लिए किया जाता है। ग्लूट्स वर्कआउट में कई एक्सरसाइज आती हैं, जिन्हें अगर सावधानी के साथ किया जाए तो पैर और कुल्हों को मजबूत बनाया जा सकता है। ग्लूट्स वर्कआउट में लेग हिप थ्रस्ट के अलावा, बारबेल हिप थ्रस्ट, ग्लूट किकबैक मशीन, हिप थ्रस्ट, सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज, केबल हिप एक्सटेंशन और एलिवेटेड हिप ब्रिज शामिल हैं। ये सभी एक्सरसाइज महिलाओं के पूरे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं।

जिम एक्सरसाइज के अलावा शिल्पा शेट्टी योग और प्राणायाम से जुड़ी वीडियो भी पोस्ट करती रहती हैं। एक्ट्रेस अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखती हैं। वे अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में लेती हैं, हालांकि हफ्ते में एक बार चीट मील भी लेती हैं।

बता दें कि शिल्पा आए दिन फैंस को फिटनेस चैलेंज देती रहती हैं। उन्होंने हाल में फैंस को 10 मिनट 'एब्स' चैलेंज दिया था। एक्ट्रेस वीडियो में शानदार तरीके से एब्स की एक्सरसाइज करती दिखती हैं। एब्स की एक्सरसाइज बाकी एक्सरसाइज से काफी मुश्किल होती है, क्योंकि बिना सहारे के पैरों को हवा में ले जाना आसान नहीं होता।

