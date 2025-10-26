एचएलएल लाइफकेयर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को 69.53 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभांश दिया

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने शनिवार को भारतीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी एचएलएल को लेकर कहा कि यह चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है और कंपनी सभी के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 69.53 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभांश देने के साथ अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को बनाए रखा। यह कंपनी द्वारा अब तक दिए गए सबसे अधिक लाभांशों में से एक है।

एचएलएल की अध्यक्ष डॉ. अनीता थम्पी ने केंद्रीय मंत्री नड्डा को कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यह लाभांश चेक प्रदान किया।

इस अवसर पर एचएलएल के प्रदर्शन की सराहना करते केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि एचएलएल, अपनी सहायक कंपनियों और अमृत फार्मेसीज के साथ मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने में एक की प्लेयर के रूप में उभरी है।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, अमृत फार्मेसीज की किफायती दवाओं से 6.7 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है, जिससे उनकी जेब से होने वाले खर्च में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई।

एचएलएल अपनी स्थापना के 60वें वर्ष का जश्न मना रहा है। इसी के साथ कंपनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल समाधान उपलब्ध करवाने तथा सभी के लिए सुलभ और किफायती स्वास्थ्य देखभाल में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

इस बीच, वित्त वर्ष 2024-25 में एचएलएल के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पोर्टफोलियों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़ कर 4,500 करोड़ रुपए हो गया है। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की कुल संपत्ति बढ़कर 1,100 करोड़ रुपए हो गई है।

