भाग्यश्री को पसंद आई जयपुर की हरी मटर, एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो

मुंबई, 30 नवंबर (आईएएनएस)। सर्दियां आते ही बाजार में हरी-भरी सब्जियां आने लगती हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय है ताजी हरी मटर। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। स्वाद में मीठी और सेहत से भरपूर मटर हर किसी की पसंद है।

इसी बीच, अभिनेत्री भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह मटर छीलते हुए नजर आ रही हैं और फायदे भी बता रही हैं।

अभिनेत्री कहती हैं कि सर्दियों में सबसे अच्छी मटर जयपुर की होती है। इसके दाने जितने छोटे होते हैं, मटर उतनी ही मीठी और महंगी होती है।

अभिनेत्री ने पोस्ट में लिखा, "जयपुर की मटर का स्वाद सच में लाजवाब होता है। वहां पर मटर की कीमत आकार के हिसाब से तय की जाती है, जितने इसके दाने छोटे होते हैं, उतनी ही मीठी और महंगी होती है, लेकिन उनका स्वाद सच में बहुत ही बढ़िया होता है। इस मौसम के लिए मेरा मटर का स्टॉक अभी आ गया है।"

"मैंने प्यार किया" फिल्म में अपनी मासूमियत से फैंस के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री आज भी छोटे पर्दे पर सक्रिय हैं। अभिनेत्री रियलिटी शो में जज और स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिख चुकी हैं।

आज भी 56 साल की उम्र में उनके चेहरे का ग्लो और फिटनेस बरकरार है। इस उम्र में एक्ट्रेस अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए जिम में पसीना बहा रही हैं।

कुछ दिनों पहले फिटनेस फ्रीक भाग्यश्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह जिम में ड्रिल एक्सरसाइज करती दिखी थीं। वीडियो में एक्ट्रेस फैंस को चैलेंज देते हुए दो ड्रिल करती हैं और कहती हैं कि चलिए देखते हैं कि आप कितने फुर्तीले हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "इसकी प्रैक्टिस से चपलता, गतिशीलता और ध्यान का परीक्षण किया जाएगा। मुझे हर एक्सरसाइज को करने में सात सेकंड लगे। इसे आजमाएं और बताएं कि आपको कितना समय लगा। इसे रोजाना करें और अपनी गति बेहतर करने के लिए खुद से प्रतिस्पर्धा करें।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम