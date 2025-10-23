बांग्लादेश: डेंगू से चार और मौत, मृतकों की कुल संख्या 259

स्वास्थ्य

ढाका, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में गुरुवार सुबह आठ बजे तक डेंगू के कारण चार लोगों की मौत हो गई, जिससे देश में मरने वालों की संख्या 2025 बढ़कर 259 हो गई।

बांग्लादेश स्थित समाचार पत्र द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, इसी अवधि के दौरान 803 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 63,170 हो गई। कुल मामलों में से, अब तक 41,638 डेंगू रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, ढाका शहर में दो लोगों की मौत हुई, जबकि सिलहट और मयमनसिंह संभागों में एक-एक मौत हुई।

वर्तमान में, बांग्लादेश के विभिन्न अस्पतालों में 2,648 डेंगू रोगियों का इलाज चल रहा है।

9 अक्टूबर को, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के महानिदेशक अबू जाफर ने बताया कि 2025 में डेंगू के मामलों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगी; हालांकि, मृत्यु दर कम है।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय में 'टाइफाइड टीकाकरण अभियान-2025' पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में अबू जाफर ने कहा: "इस साल, डेंगू संक्रमण की संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक है, लेकिन संक्रमण के अनुपात में मृत्यु दर कम है।"

उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए मच्छरों के प्रजनन और उनके लार्वा को नष्ट करने को महत्वपूर्ण बताया। कहा, "लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए और सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं। अगर हम इनकी उपेक्षा करेंगे, तो डेंगू का उन्मूलन बहुत मुश्किल होगा।"

आगे बोले, "हमारे आंकड़े बताते हैं कि अस्पतालों में डेंगू से होने वाली 50 प्रतिशत से ज्यादा मौत भर्ती होने के पहले ही दिन हो रही हैं। इससे पता चलता है कि मरीज जब अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उनकी देखभाल अच्छी हो रही है। हम अस्पतालों में उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।"

अबू जाफर ने शीघ्र निदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अगर शुरुआती चरण में ही डेंगू का पता चल जाए, तो उचित देखभाल से घर पर ही इसका इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी, लापरवाही और चिकित्सा देखभाल में देरी, डेंगू से होने वाली मौतों की बढ़ती दर के मुख्य कारण हैं।

डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस (डीईएनवी) के कारण होता है और संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, डेंगू का प्रसार दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में ज्यादा होता है। डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण वेक्टर नियंत्रण पर निर्भर करता है। डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है; हालांकि, समय पर पता लगाने और उचित देखभाल मिलने से गंभीर डेंगू से होने वाली मृत्यु दर कम हो जाती है।

--आईएएनएस

केआर/

