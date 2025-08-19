स्वास्थ्य

अल्ट्रासाउंड दवा को सही जगह पहुंचाना दुष्प्रभावों को कम करता है : शोध

Aug 19, 2025, 05:46 AM

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी शोधकर्ता अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके एक गैर-आक्रामक प्रणाली विकसित कर रहे हैं, जो शरीर में कहीं भी दवाओं को सटीकता से पहुंचाएगी और साथ ही इसके दुष्प्रभावों को भी कम करेगी।

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा विकसित की जा रही यह नई प्रणाली, दवाओं को उनके इच्छित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अल्ट्रासाउंड के साथ नैनोकणों का उपयोग करती है।

इस शोध को नेचर नैनोटेक्नोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में टीम ने चूहों पर प्रयोग किया और दिखाया कि उनकी प्रणाली मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों में केटामाइन और अंगों की विशिष्ट नसों तक दर्द निवारक दवाएं पहुंचा सकती है। एक नए सुक्रोज फॉर्मूलेशन का उपयोग करके, उन्होंने पाया कि नैनो कण अधिक सुरक्षित, अधिक स्थिर और उत्पादन में आसान हैं।

स्टैनफोर्ड मेडिसिन में रेडियोलॉजी के सहायक प्रोफेसर राग ऐरन ने कहा, "पता चला कि इसे काम करने के लिए बस थोड़ी सी चीनी की आवश्यकता है।"

शोधकर्ताओं ने पाया कि नैनोकणों के अंदर 5 प्रतिशत सुक्रोज घोल उन्हें शरीर में अपेक्षाकृत स्थिर बनाता है, फिर भी अल्ट्रासाउंड उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रियाशील बनाता है।

इसका मतलब है कि जब नैनोकणों को रक्त प्रवाह में पहुंचाया जाता है और पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, तब भी अधिकतर दवा वहीं पहुंचती है जहां उसकी जरूरत होती है। अल्ट्रासाउंड की एक पतली किरण, बाहरी रूप से लगाई जाती है, लक्ष्य पर सटीक निशाना साधती है और दवा छोड़ती है।

ऐसी प्रणाली में कई तरह की दवाओं को सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने की क्षमता है। ऐरन ने कहा, "हम थेरेपी इफेक्ट को अधिकतम और लक्ष्य से बाहर के प्रभावों को न्यूनतम कर सकते हैं।"

शुरुआत में, नैनोकणों में एक पॉलीमर आवरण होता था जो असामान्य रासायनिक यौगिकों के एक तरल कोर से भरा होता था। लेकिन जब यह कारगर नहीं हुआ, तो टीम ने अल्ट्रासाउंड के प्रति इसकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए पॉलीमर से लेकर लवण तक, कई सामान्य पदार्थों को तरल कोर में मिलाने की कोशिश की।

अंत में, उन्होंने चीनी का प्रयोग किया। विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और सांद्रताओं का परीक्षण करने के बाद, शोधकर्ताओं ने पाया कि तरल कोर में 5 प्रतिशत सुक्रोज मिलाने से शरीर के तापमान पर अल्ट्रासाउंड प्रतिक्रिया और स्थिरता का सबसे अच्छा संतुलन प्राप्त हुआ।

इसके बाद शोधकर्ताओं ने चूहों पर दवा वितरण प्रणाली का परीक्षण किया। जब शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के किसी विशेष क्षेत्र पर अल्ट्रासाउंड लगाया, तो नैनोकणों ने उस क्षेत्र में मस्तिष्क के अन्य भागों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक दवा पहुंचाई।

शोधकर्ताओं ने कहा कि यदि यह प्रणाली मनुष्यों में काम करती है, तो डॉक्टर अवसाद के उपचार में केटामाइन के भावनात्मक प्रभावों को अलग करने में सक्षम हो सकते हैं।

--आईएएनएस

जेपी/जीकेटी

