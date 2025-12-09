अक्टूबर में 44 देशों से 2,501 नए एमपॉक्स मामले की पुष्टि, 12 मौतों की रिपोर्ट : डब्लूएचओ

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने मंगलवार को कहा कि अक्टूबर में 44 देशों से एमपॉक्स के कुल 2,501 नए मामले सामने आए, जिनमें 12 मौतें भी शामिल हैं।

एमपॉक्स के कई देशों में फैले प्रकोप की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट से पता चला है कि मंकीपॉक्स (एमपॉक्स) के सभी क्लेड अभी भी फैल रहे हैं।

जब एमपॉक्स के प्रकोप को तेजी से कंट्रोल नहीं किया जाता है और इंसान से इंसान में फैलने को रोका नहीं जाता है, तो लगातार सामुदायिक प्रसारण का खतरा रहता है।

डब्लूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है, "अक्टूबर 2025 में, डब्लूएचओ के सभी क्षेत्रों के 44 देशों ने कुल 2,501 नए एमपॉक्स मामलों की पुष्टि की, जिसमें 12 मौतें शामिल हैं।"

अफ्रीका के 21 देशों ने पिछले छह हफ्तों 12 अक्टूबर से 23 नवंबर तक में एमपॉक्स की सक्रियता की सूचना दी, जिसमें 1,734 की पुष्टि मामले और 10 मौतें शामिल हैं।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लाइबेरिया, घाना, केन्या और युगांडा में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जबकि माली में पहली बार एमपॉक्स की सूचना मिली।

बेल्जियम, जर्मनी, ग्रीस और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम में यात्रियों के बीच क्लेड आईबी एमपीएक्सवी के कारण एमपॉक्स के नए इंपोर्टेड मामले सामने आए।

5 सितंबर से 24 नवंबर के बीच, छह डब्ल्यूएचओ क्षेत्रों में क्लेड आईबी एमपीएक्सवी के कारण एमपॉक्स के कुल 43 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं, उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां इस वायरस स्ट्रेन का लगातार सामुदायिक प्रसार हो रहा है।

इनमें से चार क्षेत्रों अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और पश्चिमी प्रशांत में, 24 मामलों में हाल ही में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की गई थी, जो स्थानीय प्रसार का संकेत देता है।

इसके आधार पर इटली, मलेशिया, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और अमेरिका को अब क्लेड आईबी एमपीएक्सवी के सामुदायिक प्रसार का अनुभव करने वाला माना जा रहा है।

इसके अलावा, कई देशों में यात्रा से संबंधित मामले सामने आ रहे हैं। एमपॉक्स को मंकीपॉक्स भी कहा जाता है, एक वायरल बीमारी है जो करीबी संपर्क से फैलती है। इसके लक्षणों में बुखार, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और पीठ दर्द शामिल हैं। यह मुख्य रूप से स्किन-टू-स्किन संपर्क से फैलता है।

