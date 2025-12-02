आयुर्वेदिक टिप्स: सुबह की 2 आदतें हमेशा किडनी को रखे स्वस्थ

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। किडनी हमारी शरीर की सफाई करने वाला अहम अंग होती है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। सुबह का समय इसे स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रातभर टॉक्सिन्स जमा होते हैं और सुबह उनका निकलना आसान होता है। अगर सुबह की आदतें सही हों, तो किडनी लंबे समय तक स्वस्थ रहती है।

कई लोग डायट पर ध्यान देते हैं, लेकिन सुबह की बेसिक रुटीन भूल जाते हैं, जिससे धीरे-धीरे किडनी कमजोर हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठते ही शरीर में वात और कफ सक्रिय रहते हैं। हल्का गुनगुना पानी पीना किडनी को जगाता है और सफाई में मदद करता है। यह अग्नि को सक्रिय करता है और ब्लड को पतला करता है, जिससे किडनी पर दबाव कम होता है। 1-2 गिलास गुनगुना पानी दिनभर की सफाई आसान बनाता है। अगर गैस या भारीपन लगे तो पानी और भी मदद करता है। नींबू डालना भी ठीक है, लेकिन एसिडिटी या अल्सर वाले लोग सादा पानी पिएं। पानी पाचन को बेहतर करता है और कम वेस्ट का मतलब किडनी पर कम काम।

दूसरी आदत है हल्की वॉक या योग। सुबह हल्का मूवमेंट किडनी तक रक्त प्रवाह बढ़ाता है, जो इसकी फिल्ट्रेशन क्षमता के लिए जरूरी है। 10-15 मिनट की वॉक या योग जैसे ताड़ासन, भुजंगासन और पवनमुक्तासन पेट और रक्त प्रवाह को खोलते हैं। प्राणायाम तनाव कम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। सुबह की धूप से मिलने वाला विटामिन डी भी किडनी की कैल्शियम बैलेंस और मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में मदद करता है।

इन दो आदतों का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इनके बिना किडनी धीरे-धीरे कमजोर हो जाती है। हाइड्रेशन और हल्की मूवमेंट किडनी के लिए दो मजबूत पिलर हैं। अगर चाहें, सप्ताह में 2 दिन हल्का डिटॉक्स फूड जैसे मूंग दाल खिचड़ी, नारियल पानी या तरल आहार भी शामिल कर सकते हैं। ये किडनी को आराम देते हैं और दिनभर का काम आसान बनाते हैं।

