पीयूष गोयल ने तिरुमला की पहाड़ियों में लगाया पौधा, पर्यावरण संरक्षण को बताया सामूहिक जिम्मेदारी

तिरुमला (आंध्र प्रदेश)। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तिरुमला की पहाड़ियों में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।

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पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्होंने तिरुमला की शांत और प्राकृतिक वादियों में पौधरोपण कर प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति मां, मातृभूमि और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना पर आधारित है। पर्यावरण की रक्षा हम सभी का साझा दायित्व है

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिशन लाइफ’ के विजन का उल्लेख करते हुए लोगों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह जनभागीदारी का ऐसा अभियान है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित, स्वच्छ और मजबूत भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीयूष गोयल ने तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर (बालाजी) मंदिर में दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि वह हर वर्ष की तरह इस बार भी जून के शुरुआती दिनों में अपने जन्मदिन के आसपास भगवान बालाजी का आशीर्वाद लेने तिरुमला पहुंचे हैं।

मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भगवान बालाजी हम सभी को राष्ट्र सेवा और देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। मैंने प्रार्थना की कि उनकी कृपा मंदिर से जुड़े सभी लोगों, तिरुपति नगर, आंध्र प्रदेश और पूरे भारतवर्ष पर बनी रहे।”

उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण करना उनके लिए विशेष और भावनात्मक अनुभव रहा।

पीयूष गोयल ने कहा, ''यह मेरे लिए ईश्वरीय आशीर्वाद है कि मुझे तिरुमला बालाजी की पवित्र पहाड़ियों में अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने का अवसर मिला। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के इस अभियान से पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।''

उन्होंने कहा कि देश के बच्चे अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाएंगे और जीवनभर उसकी देखभाल करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे वे अपनी मां का सम्मान और संरक्षण करते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर प्रकृति को सुरक्षित रखने का संकल्प लेने की अपील की।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी