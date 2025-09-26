मनोरंजन

Zubeen Garg Death : 'जहां भी हो, खुश रहो', पापोन ने जुबिन गर्ग की याद में पोस्ट किया भावुक संदेश

Sep 26, 2025, 12:24 PM
मुंबई: असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग के अचानक निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त हुए हादसे में उनकी मौत ने संगीत प्रेमियों को झटका दिया। जुबिन गर्ग ने अपनी आवाज के दम पर न सिर्फ असम बल्कि पूरे भारत में अपनी खास पहचान बनाई थी। उनका बॉलीवुड हिट गाना 'या अली' आज भी हर किसी के ज़ुबान पर है।

इस दुखद घटना के बाद उनके दोस्त और गायक पापोन ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश लिखकर उन्हें याद किया और उनकी आत्मा की शांति की कामना की।

पापोन ने इंस्टाग्राम पर जुबिन के साथ पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "तुम्हारी बहुत याद आ रही है मेरे भाई। जहां भी हो, खुश रहो।"

उन्होंने असमिया भाषा में लिखते हुए अपील की कि जुबिन के निधन की जांच जल्द से जल्द पूरी हो ताकि सभी सवालों के जवाब मिल सकें। उन्होंने लिखा, "जांच शीघ्रता से की जाए, जिससे हमें उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो हम पूछ रहे हैं।"

19 सितंबर को जुबिन सिंगापुर में एक संगीत समारोह में हिस्सा लेने गए थे। वहां चौथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 20 और 21 सितंबर को होना था, जिसमें जुबिन भी परफॉर्म करने वाले थे। हादसे के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फैंस से कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया था। लेकिन स्कूबा डाइविंग के दौरान उनके साथ दुर्घटना हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समुद्र से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जुबिन गर्ग असम और उत्तर पूर्व के युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा थे। बॉलीवुड में उनकी पहचान 'या अली' जैसे हिट गाने से बनी, जिसने उन्हें पूरे देश में प्रसिद्धि दिलाई। जुबिन की आवाज की खासियत यह थी कि वे हर तरह के संगीत को, चाहे वह लोक संगीत हो या बॉलीवुड का फिल्मी गाना, अपनी आवाज में ढाल लेते थे।

 

 

