Zeenat Aman Post : जीनत अमान ने शेयर किया अपना फिटनेस सीक्रेट, वर्कआउट प्लेलिस्ट में कई एनर्जेटिक गाने

जीनत अमान की ‘म्यूजिकल उम्र’ पर मजेदार पोस्ट ने जीता फैंस का दिल
Dec 06, 2025, 04:18 AM
मुंबई: हिंदी सिनेमा में कई अभिनेत्रियों ने अपने अभिनय और सुंदरता से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। इसी तरह, अभिनेत्री जीनत अमान ने अपने ग्लैमर और मॉडर्न किरदारों से हिंदी सिनेमा में बदलाव लाया है।

अभिनेत्री आज भले ही सिल्वर स्क्रीन पर कम नजर आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहती हैं। शुक्रवार को भी अभिनेत्री ने कुछ ऐसा ही किया।

जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "जब मुझे पता चला कि मेरी म्यूजिकल उम्र 21 है, तो मैं हैरान रह गई। मैं एक ऐसी इंसान हूं जो जैज, क्लासिकल म्यूजिक और बैरी फ्रैंक सिनात्रा जैसे कलाकारों की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैंने सोचा था कि मेरा म्यूजिक टेस्ट भले ही पुराना है, लेकिन फिर मैंने अपनी वर्कआउट प्लेलिस्ट के बारे में सोचा और देखा कि इसमें यंग पीढ़ी के बीच पॉपुलर एनर्जेटिक गाने हैं, जिसे देख यह समझ में आता है कि मेरी म्यूजिकल उम्र यंग है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करते समय अपबीट म्यूजिक सुनना पसंद करती हूं।"

फैंस को अभिनेत्री का यह पोस्ट काफी पसंद आ रहा है। वे अभिनेत्री की तारीफ कर रहे हैं।

अभिनेत्री ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में महिलाओं के लिए बदलाव भी लेकर आई। अभिनेत्री ने अभिनय की दुनिया में कदम रखने के पहले पत्रकारिता में हाथ आजमाया था। दरअसल, अभिनेत्री फेमस मैग्जीन फेमिना में भी काम कर चुकी हैं।

इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया और फिर बाद में ‘हलचल’ से अभिनय में कदम रखा था। इसके बाद उन्हें देवानंद के साथ फिल्म ‘हरे रामा हरे कृष्णा’ में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म से अभिनेत्री को अलग पहचान मिली थी। हालांकि, इस फिल्म में अभिनेत्री ने देवानंद की बहन का किरदार निभाया था और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवॉर्ड भी मिला था।

--आईएएनएस

 

 

