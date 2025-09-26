Yukti Kapoor Lakshmi Look : नवरात्रि के अवसर पर युक्ति कपूर ने डिवाइन लुक में वीडियो किया पोस्ट

मुंबई: टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री युक्ति कपूर अपने प्रशंसकों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। हाल ही में, उन्होंने शुक्रवार को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह मां लक्ष्मी के रूप में नजर आ रही हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में युक्ति ने लाल रंग की साड़ी के साथ गोल्डन ज्वेलरी पहन रखी है। साथ ही, नाक में गोल रिंग, माथे पर चमकता मुकुट और हाथ में कमल का फूल है। वीडियो का बैकग्राउंड हरे रंग का है। इसे देख फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि ये बीटीएस वीडियो किसी शूटिंग का है।

वीडियो में युक्ति दोनों हाथों में कमल का फूल लिए गोल-गोल घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे उनका यह अवतार और भी दिव्य लग रहा है।

युक्ति ने वीडियो के साथ एक भावपूर्ण कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने नवरात्रि के महत्व को बताया। उन्होंने लिखा, "नवरात्रि शक्ति का त्योहार है - वह दिव्य ऊर्जा है जो हमें बचाती है, हमें पालती है और हमें राह दिखाती है। वह एक ताकत, प्यार और हिम्मत है। इस नवरात्रि, चलिए उस देवी का सम्मान करें जो हमारे अंदर है।"

फैंस इस लुक को देखकर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं और तारीफ कर रहे हैं।

अभिनेत्री युक्ति कपूर ने टीवी सीरियल 'सिया के राम', 'बालिका वधू', 'मैडम सर' और 'अग्निफेरा' जैसे धारावाहिकों में काम कर घर-घर में एक अलग ही पहचान बनाई है।

शो 'सिया के राम' में युक्ति ने उर्मिला का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि जनकपुर के राजा की बेटी थी।

बता दें, युक्ति 2015 में आई बॉलीवुड एक्टर ओम पुरी की फिल्म 'युवा' से डेब्यू भी कर चुकी हैं। जस्बीर भाटी के निर्देशन में बनी फिल्म 'युवा' में युक्ति के अलावा, रोहन मेहरा, विक्रांत राय, पदम सिंह, मनीष चौधरी, और ओम पुरी जैसे कलाकार शामिल थे।