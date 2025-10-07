Yukta Mookhey Miss World : ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन जैसी खूबसूरती, लेकिन बॉलीवुड में सिक्का नहीं चला

नई दिल्ली: ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन की खूबसूरती ने उन्हें बॉलीवुड में मशहूर किया, लेकिन भारत के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली युक्ता मुखी को बॉलीवुड में वह मुकाम हासिल नहीं हुआ, जो ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को मिला। हालांकि, इसके लिए युक्ता मुखी किसी को दोष नहीं देती हैं।

उनका मानना है कि वह बॉलीवुड के लिए नहीं बनी थी, लेकिन वह कहती है कि जब आप किसी फील्ड में नए होते हैं, तो आपको यह उम्मीद होती है कि आपको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि, मेरा अनुभव कुछ खास नहीं रहा। वह कहती हैं कि जब कोई मेरे फिल्मी करियर के बारे में पूछता है, तो मैं गर्व के साथ कहती हूं कि मैंने तीन फ्लॉप फिल्में की हैं और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। शायद बॉलीवुड मेरे लिए नहीं था।

7 अक्टूबर 1977 को जन्मीं युक्ता मुखी ने अपने करियर में भले ही बॉलीवुड में नाम नहीं कमाया, लेकिन उनका अध्यात्म के प्रति प्रेम शुरुआती दिनों से रहा है और आज भी उन्होंने अपने जीवन में इसे बरकरार रखा है। युक्ता मुखी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनका पाकिस्तान के मुल्तान शहर से भी कनेक्शन है।

एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि जब भारत का बंटवारा हुआ, तब उनके पिता, जिनकी उम्र उस समय तीन से चार साल रही होगी, जैसे-तैसे जान बचाकर भारत आए। यहां वे रिफ्यूजी कैंप में रहे। हालांकि, कभी-कभी पाकिस्तान के मुल्तान शहर का ख्याल आता है और जब लोग पूछते हैं कि आपका गांव कहां है, तो मैं बताती हूं कि मेरा कोई गांव नहीं है, मैं मुंबई से हूं और मैं बहुत खुश हूं।

मिस वर्ल्ड के सफर के बारे में बात करते हुए वे कहती हैं कि जब मैं छोटी थी, तो दादी के साथ सत्संग और कीर्तन में जाया करती थी। 14 साल की उम्र में, मैं श्री गुरु से मिली। मुझे उनका आश्रम बहुत अच्छा लगा। वहां सभी संयम के साथ खड़े रहते थे, और हर किसी को समान व्यवहार मिलता था। युवाओं को ध्यान करने की विधि बहुत अच्छे से सिखाई जाती थी। मुंबई के पास गणेशपुरी में स्थित इस आश्रम में जाना मुझे इतना पसंद आने लगा कि मैं स्कूल और कॉलेज के साथ-साथ वहां नियमित रूप से जाने लगी। इस दौरान मैं कॉलेज और स्कूल के डिबेट में हिस्सा लेने लगी। उस दौरान दोस्तों ने कहा कि लंबाई तो अच्छी है, क्यों न मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड की तैयारी की जाए? बस यही से सफर शुरू हुआ।

उन्होंने कहा कि मेरे लिए जीवन का बहुत अच्छा पल था जब मैंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। अगर उनकी उपलब्धियों पर गौर किया जाए, तो उन्होंने मिस इंडिया बनने के बाद मिस वर्ल्ड का खिताब जीता।

युक्ता ने 2002 में फिल्म 'प्यासा' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया, लेकिन फिल्म दर्शकों को लुभाने में कामयाब नहीं हुई। उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाते हुए 2008 में न्यूयॉर्क के एक बड़े बिजनेसमैन प्रिंस तुली से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। उन्होंने पति पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक ले लिया। वह अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश देना चाहती हैं।