यूट्यूब फैनफेस्ट 2025 की फराह खान ने की घोषणा, नए और लोकप्रिय क्रिएटर्स होंगे शामिल

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। यूट्यूब फैनफेस्ट 2025 की धमाकेदार वापसी हो रही है, जिसमें भारत के लोकप्रिय और उभरते कलाकार अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरेंगे। यह शो 11 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगा। इसमें शानदार प्रदर्शन और क्रिएटर्स व उनके प्रशंसकों के बीच गहरा रिश्ता देखने को मिलेगा।

बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान ने अपने कुक दिलीप के साथ एक मजेदार इंस्टाग्राम वीडियो में इस आयोजन की घोषणा की। यह वीडियो इतना मनोरंजक है कि दर्शकों का ध्यान तुरंत खींच लिया है।

2014 में शुरू हुआ यूट्यूब फैनफेस्ट क्रिएटर्स और उनके प्रशंसकों को जोड़ने, विविधता का उत्सव मनाने और लाखों नए क्रिएटर्स को प्रेरित करने का मंच रहा है।

इस बार यूट्यूब फैनफेस्ट में भारत के पसंदीदा क्रिएटर्स नए कंटेंट और ट्रेंड्स को प्रदर्शित करेंगे।

यह आयोजन कॉमेडी, म्यूजिक, डांस, गेमिंग, ब्यूटी, फैशन और नए फॉर्मेट्स को कवर करेगा। 20 से ज्यादा क्रिएटर्स और कलाकार इसमें शिरकत करेंगे, जिनमें कुशा कपिला, शक्ति मोहन (नृत्य शक्ति), लिसा मिश्रा, संजू राठौड़, मयूर जुमानी, तन्मय सिंह (स्काउट), महेश केशवाला (ठगेश), अभिषेक कुमार, निर्मल पिल्लई, रौनक रजनी, हिमांशु दुलानी, गुरलीन पन्नू, अलीशा हजल (डांस विद अलीशा), फराह खान, शाक्षी शेट्टी (शार्कशी), पायल धरे (पायल गेमिंग), और सारा सरोश जैसे नाम शामिल हैं।

इसके अलावा, आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू), अंशु बिष्ट (गेमरफ्लीट), और करिश्मा गंगवाल (आरजे करिश्मा) जैसे नए कलाकार पहली बार मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। यह आयोजन मशहूर हस्तियों और उभरते सितारों का शानदार मिश्रण होगा, जो दर्शकों को मनोरंजन और प्रेरणा देगा।

फैनफेस्ट का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर भी किया जाएगा, ताकि दुनियाभर के दर्शक इसका आनंद ले सकें।

बता दें कि हाल ही में फराह खान ने इंस्टाग्राम पर एक नया ट्रैवल शो शुरू करने की घोषणा की थी, जिसमें वह अपने कुक दिलीप के साथ दुनियाभर के अलग-अलग शहरों और देशों की सैर करती नजर आएंगी और वहां की संस्कृति, खाने-पीने और अनोखी जगहों से दर्शकों को रूबरू कराएंगी।

