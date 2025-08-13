यश और राधिका की सगाई के 9 साल पूरे, राधिका ने खास अंदाज में कही दिल की बात

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक, यश और राधिका पंडित ने अपनी सगाई की 9वीं सालगिरह मनाई है। दोनों की सगाई 12 अगस्त 2016 को गोवा में हुई थी, और अब ये दोनों लगभग एक दशक से एक-दूसरे के साथ है।

इस खास मौके पर राधिका ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट किया। राधिका ने इस पोस्ट में लिखा, "आखिर में... प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप पकड़ कर रख सकते हैं, बल्कि उसे तो आपको थाम कर रखना होता है। 9 साल....और हमेशा के लिए साथ!"

इसके साथ ही राधिका ने अपनी सगाई की कुछ खूबसूरत तस्वीरों को भी इस पोस्ट के साथ साझा किया।

यश और राधिका की पहली मुलाकात साल 2004 में कन्नड़ टीवी शो नंदगोकुल के सेट पर हुई थी। शुरुआत में राधिका ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यश थोड़ा घमंडी लगे। धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर कई फिल्मों में एक साथ दोनों ने काम भी किया, जैसे 'मोग्गिना मनसु', 'मिस्टर एंड मिसेज रामचारी', और 'संथु स्ट्रेट फॉरवर्ड'।

इन फिल्मों में साथ काम करने के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। यश और राधिका ने आखिरकार 9 दिसंबर 2016 को बेंगलुरु में शादी कर ली। आज दोनों दो बच्चों के माता-पिता हैं, बेटी आयरा और बेटा यथर्व।

वर्कफ्रंट की बात करें तो यश जल्द ही फिल्म टॉक्सिक में नजर आएंगे, इस फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी और नयनतारा भी होंगी। यह फिल्म गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी है। और एक ड्रग कार्टेल की खतरनाक दुनिया की कहानी दिखाएगी। इसमें ताकत, प्यार और धोखे जैसे विषयों को दिखाया गया है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। अभिनेता ने रिलीज डेट की जानकारी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी थी।

इसके अलावा, यश को नितीश तिवारी की फिल्म "रामायण" में लंकेश रावण की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी देवी सीता, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में होंगे।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी