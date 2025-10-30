मनोरंजन

यश की अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक’ नहीं हुई डिले, अपने तय समय पर होगी रिलीज

Oct 30, 2025, 09:21 PM

मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता यश की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर खबरें आ रही थीं कि यह तय समय पर रिलीज नहीं होगी।

सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह थी कि फिल्म की शूटिंग तय समय पर पूरी नहीं होगी, इसलिए यह देरी से रिलीज की जाएगी। लेकिन अब खबर आई है कि फिल्म अपने तय समय पर रिलीज होगी। यह 19 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर इस खबर की पुष्टि की। तरण आदर्श की लेटेस्ट पोस्ट ने ऐसी सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया। तरण आदर्श ने अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने प्रोडक्शन टीम से बात की है और टीम ने साफ किया है कि फिल्म तय समय पर चल रही है।

जब यश ने मुंबई में 'रामायण' की शूटिंग शुरू की थी तभी इस फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन और वीएफएक्स का काम अप्रैल में शुरू हो गया था।

'टॉक्सिक' की टीम ने यह भी बताया कि फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग फिलहाल बेंगलुरु में चल रही है। जनवरी 2026 में बड़े पैमाने पर फिल्म का प्रचार शुरू होने की उम्मीद है।

तरण आदर्श ने लिखा, "अफवाह न फैलाएं, यश की अगली फिल्म 'टॉक्सिक' में देरी नहीं हुई है। यह 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। फिल्म के निर्माताओं ने इसकी पुष्टि कर दी है।”

इसके फिल्म के प्रोडक्शन हाउस में से एक, केवीएन प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर एक काउंटडाउन पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा, "140 दिन बाकी हैं, उनकी अदम्य उपस्थिति आपके अस्तित्व का संकट है। 'टॉक्सिक' दुनिया भर में 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी।"

मेकर्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि यश की फिल्म तय समय पर रिलीज की जाएगी, फैंस को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

'केजीएफ' के बाद यश के बड़े पर्दे पर वापसी का इंतजार फैंस को लंबे समय से है। इसलिए 'टॉक्सिक' को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है। इस फिल्म को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही हैं। इस फिल्म को अंग्रेजी और कन्नड़ में एक साथ शूट किया गया है। यह हिंदी, तेलुगु, तमिल, और मलयालम जैसी भाषाओं में भी रिलीज होगी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

