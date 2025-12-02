‘यूपी वाली-बिहार वाली’ की शूटिंग पूरी, रानी चटर्जी बोलीं- हर फिल्म सेट पर मां को साथ लाती हूं

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी ने हाल ही में फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' की शूटिंग पूरी की है। सोमवार को अभिनेत्री ने बताया कि वे अपनी हर फिल्म की शूटिंग के दौरान मां को जरूर लेकर आती हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे सेट पर अपनी मां को लेकर जा रही हैं। वीडियो के साथ अभिनेत्री ने सॉन्ग 'ऐसा क्यों मां' ऐड किया।

रानी ने पोस्ट कर लिखा, "पिछले 21 सालों से मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूं, और ऐसा कोई सेट नहीं है, जहां मेरी मां आई नहीं हैं।"

सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होते ही रानी चटर्जी के फैंस ने कमेंट्स की बौछार लगा दी। यूजर्स मां-बेटी की तारीफ कर रहे हैं।

सॉन्ग 'ऐसा क्यों मां' साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म नीरजा का गाना है। गाने को सुनीधी चौहान ने अपनी मधुर आवाज में गाया है, जबकि लिरिक्स प्रसून जोशी ने दिए हैं और विशाल खुराना ने इसे संगीतबद्ध किया है।

गाना मां-बेटी के रिश्ते को दर्शाता है, जिसमें अभिनेत्री सोनम कपूर नजर आ रही हैं।

रानी चटर्जी भोजपुरी सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में से एक हैं और पिछले कई समय से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। अभिनेत्री ने अपनी मेहनत और सादगी के लिए प्रशंसकों के दिलों में खास जगह बनाई है।

अभिनेत्री की कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और कुछ लाइन पर लगी हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' की शूटिंग खत्म की है।

मंजुल ठाकुर द्वारा निर्देशित फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' में स्टारकास्ट बड़ी दिलचस्प है। इसमें रानी और संजना के अलावा, प्रशांत सिंह, आलोक सिंह राजपूत, ललित उपाध्याय, विद्या सिंह, स्वेता वर्मा और गोपाल चौहान जैसे स्टार्स नजर आएंगे।

अभिनेत्री की कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और कुछ रिलीज के लिए लाइन पर हैं, जिनमें 'परिणय सूत्र', 'गैंगस्टर इन बिहार' और 'हम हई जेठानी' शामिल हैं। फिल्म 'हम हई जेठानी' के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी कर दिया है, लेकिन इसकी रिलीज डेट की जानकारी अभी दी नहीं है।

