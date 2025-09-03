मनोरंजन

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बायोपिक 'अजेय' की रिलीज डेट का खुलासा, इन दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Sep 03, 2025, 10:18 AM
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बायोपिक 'अजेय' की रिलीज डेट का खुलासा, इन दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। बायोपिक फिल्मों का दौर जारी है, और अब इसमें एक और चर्चित नाम जुड़ने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनके जीवन पर आधारित फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। लंबे समय से अटकी हुई इस फिल्म को आखिरकार रिलीज की तारीख मिल गई है।

यह फिल्म पहले 1 अगस्त को रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने में हुई देरी के कारण इसका शेड्यूल बिगड़ गया।

फिल्म के निर्माताओं को सेंसर सर्टिफिकेट के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से राहत मिलने के बाद अब मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट घोषित कर दी है।

'अजेय' अब 19 सितंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी जानकारी खुद फिल्म के निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म केवल एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे संत की यात्रा है, जिसने राजनीति की राह चुनकर देश के सबसे बड़े राज्य में सरकार की कमान संभाली।

फिल्म में अनंत जोशी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके अलावा, भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', परेश रावल, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह और सरवर आहूजा जैसे कलाकार भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रविंद्र गौतम ने किया है, जबकि संगीत मीत ब्रदर्स ने तैयार किया है, जिन्होंने पहले भी कई सफल फिल्मों में अपनी धुनों का जलवा दिखाया है।

इसकी कहानी लेखक शांतनु गुप्ता की चर्चित किताब 'द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' से प्रेरित है। फिल्म के ट्रेलर से ही साफ है कि यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि एक संत से मुख्यमंत्री बनने तक की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाती है।

'अजेय' के रिलीज डेट 19 सितंबर को लेकर फैंस में उत्सुकता बढ़ गई है। दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

