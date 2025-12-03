Yami Gautam Huk : आपका प्यार ही अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है : यामी गौतम

मुंबई: यामी गौतम की फिल्म 'हक' भले ही सिनेमाघरों में अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इसने क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया है।

फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम दोनों के किरदारों को सराहा गया है। अब 'धुरंधर' के रिलीज से पहले यामी ने अपनी फिल्म को ढेर सारा प्यार देने के लिए फैंस को दिल से शुक्रिया कहा है और बातों ही बातों में अपने पति आदित्य धर की फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया है।

'हक' फिल्म यामी गौतम के लिए काफी अच्छी रही क्योंकि फिल्म की कहानी और उनकी जबरदस्त एक्टिंग सभी को पसंद आई। फैंस ने उनके किरदार की खूब तारीफ की। अब इतना प्यार पाने के बाद यामी खुद को बहुत भाग्यशाली मान रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपने दिल की बात कही है।

उन्होंने लिखा, "ऐसे दौर में जहां कमाई के आंकड़े, मंडे ओपनिंग, धमाकेदार बुधवार जैसी चीजें सिर घुमा देती हैं, ऐसे में मेरी एक छोटी सी फिल्म आई 'हक'। इसे इतना सम्मान और आदर देने के लिए शुक्रिया।"

उन्होंने लिखा, "वैसे, हर फिल्म का अपना एक सफर होता है और उसके साथ कुछ न कुछ सीखने को भी मिलता है, जिसका मैं बहुत ध्यान रखती हूं। इस रिलीज के दौरान, मुझे एक मुहावरा मिला, 'यामी का हक,' जो बहुत ही प्यारा था और कुछ दयालु मीडियाकर्मियों और दर्शकों की मेहरबानी से हुआ।"

यामी ने लिखा, "एक कलाकार होने के नाते, मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे लिए असली वैलिडेशन क्या होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पेशे की खूबसूरती इसी रहस्य में है और यही मुझे आगे बढ़ने, अपना बेस्ट देने, नई कहानियों की तलाश में और सीधे दिल से काम करने के लिए प्रेरित करता है।"

अपने पति आदित्य धर की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' के बारे में एक्ट्रेस ने कहा कि नए शुक्रवार की शुरुआत हो रही है। यह मेरे लिए बहुत खास और जरूरी होने वाला है।

'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। यामी की फिल्म 'हक' शाह बानो के जीवन से प्रेरित है। शाह बानो ने तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी।

--आईएएनएस