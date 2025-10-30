मनोरंजन

यामिनी सिंह ने बीटीएस वीडियो शेयर कर फिल्म रिलीज की जानकारी दी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 30, 2025, 06:19 AM

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा में खेसारी लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह जैसे स्टार्स के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस यामिनी सिंह बड़ा नाम हैं।

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर फैंस को अपनी फिल्मों की जानकारी देती रहती हैं। उनकी नई फिल्म “बड़की सखी छोटकी सखी” टीवी पर रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले यामिनी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है।

यामिनी सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म की रिलीज की जानकारी देते हुए तांडव नृत्य शेयर किया है।

एक्ट्रेस का डांस एग्रेशन से भरा है और वो पूरी तरीके से किरदार में डूब गई हैं। बता दें कि ये बीटीएस वीडियो इसी फिल्म की है। फिल्म की रिलीज की जानकारी देते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "ये बस एक छोटी सी झलक थी अन्याय पर न्याय के तांडव की। पूरी कहानी जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारी फिल्म 'बड़की सखी छोटकी सखी'। 1 नवंबर शनिवार शाम 5.30 बजे और 2 नवंबर रविवार सुबह 9.30 बजे आपके पसंदीदा बीफॉरयू भोजपुरी चैनल पर।"

फैंस यामिनी सिंह के बीटीएस वीडियो की खूब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन, साथ ही फिल्म देखने के लिए भी एक्साइटेड हैं।

फिल्म की कहानी की बात करें तो यामिनी सिंह की एक अच्छी सहेली (काजल यादव) है, जिसकी शादी ऐसे दहेज के लालची लोगों के घर होती है, जो पैसे और बच्चे के लिए काजल के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने की घटना काजल अपने घर में सभी से छिपाकर रखती है, लेकिन उसके बाद दहेज के लालची ससुराल वाले काजल को मार देते हैं।

अपनी सहेली की मौत का बदला लेने के लिए यामिनी उसी घर में शादी करती है और एक-एक से चुन-चुनकर बदला लेती है।

फिल्म का ट्रेलर 2 हफ्ते पहले रिलीज किया गया था और अब फिल्म टीवी पर रिलीज होने के लिए तैयार है। टीवी पर रिलीज होने के बाद फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...