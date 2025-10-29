मनोरंजन

यामिनी सिंह की 'बड़की सखी छोटकी सखी' का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर

Oct 29, 2025, 06:39 AM

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री यामिनी सिंह की फिल्म 'बड़की सखी छोटकी सखी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर जल्द ही होने वाला है। मेकर्स ने मंगलवार को पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का क्लिप पोस्ट किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "फिल्म 'बड़की सखी छोटकी सखी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 1 नवंबर को शाम 5 बजकर 30 मिनट पर और 2 नवंबर को सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर बी4यू चैनल पर होगा।"

अजीत सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'बड़की सखी छोटकी सखी' में यामिनी सिंह, काजल यादव, अयाज खान, सोनाली मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, विद्या सिंह, गोपाल चौहान, अनूप अरोरा, रूपा सिंह और रिंकू आयुषी जैसे स्टार्स नजर आएंगे। फिल्म का कॉन्सेप्ट संदीप सिंह का है और इसके लेखक सत्येंद्र सिंह हैं। वहीं, संगीत ओम झा ने दिया है। संदीप सिंह और अविनाश रोहरा ने मिलकर इसका निर्माण किया है।

इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया, जिसमें फिल्म के कलाकारों की झलक देखने को मिलती है।

3 मिनट 44 सेकंड के ट्रेलर में दहेज प्रथा जैसे सामाजिक मुद्दों को दिखाया गया है। फिल्म की कहानी दो सहेलियों के ईर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी दोस्ती के किस्से मशहूर होते हैं। एक दिन एक सहेली की शादी का रिश्ता आता है, लेकिन लड़के वालों की मांग के कारण रिश्ता हो नहीं पाता है, जिसके बाद उसकी दूसरी सहेली घर वालों से कहती है, आप लोग मांग की चिंता मत कीजिए, ये शादी होगी, जिसके बाद धूमधाम से शादी होती है, लेकिन ससुराल में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है।

बच्चे को जन्म देने के बाद भी परेशान किया जाता है और आखिर में उसे मार दिया जाता है। इसके बाद उसकी दूसरी सहेली अपनी सहेली का बदला लेने के लिए उसके पति से शादी करती है और अपनी सहेली के एक-एक दर्द का पूरा बदला लेती है।

