'यह सिर्फ एक ट्रेंड है', फॉलोअर्स के आधार पर कास्टिंग को लेकर गुलशन देवैया की बेबाक राय

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेता गुलशन देवैया लगभग 15 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अलग तरह की भूमिकाओं के कारण दर्शकों के बीच खास जगह बनाई है। जिस दौर में कलाकार सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की गिनती के आधार पर आंके जाने लगे हैं, वहां गुलशन अपनी अलग पहचान और स्पष्ट सोच के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस पर उन्होंने अपने विचारों को बेबाकी से रखा।

जब आईएएनएस ने गुलशन से सवाल किया कि क्या सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव कास्टिंग को भी बदल रहा है, तो उन्होंने बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, ''मुझे इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। यह सिर्फ एक ट्रेंड है और मुझे नहीं पता कि इसका वास्तव में कोई फायदा भी होता है या नहीं। क्या सोशल मीडिया फॉलोअर्स सच में वेब सीरीज की व्यूअरशिप या फिल्मों की टिकट बिक्री बढ़ाते हैं, इस पर भी मुझे संदेह है। फिर भी, अगर इंडस्ट्री में कुछ लोग इस आधार पर फैसला करते हैं, तो वह उनकी सोच है और मैं इसे चुनौती नहीं देना चाहता।''

उन्होंने कहा, ''मैं सोशल मीडिया वाले कलाकारों को कम नहीं आंकता। बहुत से लोग जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, वे वाकई में अच्छे कलाकार भी होते हैं। इसलिए मैं किसी के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने केवल ट्रेंड की सच्चाई को लेकर अपनी राय रखी है। मैं किसी की मेहनत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं।''

गुलशन ने उदाहरण देते हुए कहा, ''मेरे सोशल मीडिया पर अभी तक तीन लाख फॉलोअर्स भी नहीं हैं, फिर भी मुझे लगातार अच्छा काम मिल रहा है। इंडस्ट्री में काम प्रतिभा और पेशेवर रवैये की वजह से मिलता है, न कि सोशल मीडिया लोकप्रियता के कारण। मेरा मानना है कि एक्टिंग का असली पैमाना कलाकार की क्षमता और उसका काम है, न कि स्क्रीन पर दिखने वाली संख्या।''

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, जैसे रील बनाना, वायरल कंटेंट डालना और रोजाना एक्टिव रहने का कोई दबाव महसूस होता है, तो उन्होंने कहा, ''मैं इस दबाव को नहीं मानता। सोशल मीडिया इस्तेमाल करना एक निजी चुनाव है, न कि करियर की मजबूरी। लोग क्या चाहेंगे या मैनेजमेंट क्या सलाह देगा, इससे ज्यादा मायने यह रखता है कि मैं खुद क्या चाहता हूं। अगर मैं केवल सोशल मीडिया के लिए अपना व्यवहार और व्यक्तित्व बदलने लगूंगा, तो मैं अपनी असल पहचान खो दूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी है कि लोग मुझे उसी रूप में पसंद करें, जो मैं सच में हूं।''

गुलशन ने कहा, ''एक कलाकार को हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट चुनने चाहिए जो उसे चुनौती दें। आसान काम हर कोई कर सकता है, पर मुश्किल और गहराई वाले किरदार ही एक्टर की असली पहचान बनाते हैं। मैंने अपने करियर की शुरुआत से ऐसे रोल चुने, जिनमें मेहनत और तैयारी की जरूरत होती है। शायद इसलिए इतने लंबे समय से इंडस्ट्री में हूं। मेहनत, समर्पण और ईमानदारी, यही तीन चीजें मेरे सफर की असली ताकत हैं।''

इन दिनों गुलशन देवैया वेब सीरीज 'द परफेक्ट फैमिली' को मिल रही सराहना का लुत्फ उठा रहे हैं। इस शो में उनके साथ गिरिजा ओक, सीमा पाहवा और मनोज पाहवा जैसे कलाकार भी हैं। इसे पंकज त्रिपाठी और अजय राय ने प्रोड्यूस किया है, जबकि निर्देशन सचिन पाठक ने किया है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम