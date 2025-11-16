'यह मुझे अपनी शुरुआत की याद दिलाएगा,' श्रुति हासन ने शेयर किया अपना पहला रॉ म्यूजिक वीडियो

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। एक व्यक्ति को कलाकार बनने और प्रसिद्धि हासिल करने के लिए दिन-रात एक करने होते हैं। पर्दे के सामने की चमक के पीछे कितनी कड़ी मेहनत है, ये बातें तभी महसूस की जा सकती हैं जब कोई खुद उस यात्रा का हिस्सा बनता है।

ऐसा ही अनुभव श्रुति हासन ने भी महसूस किया है और बताया कि एक इंडिपेंडेंट सिंगर को एक म्यूजिक बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है।

साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकीं श्रुति हासन एक बड़ा चेहरा हैं, और अब वे सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि म्यूजिक की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं। उन्होंने एसएस राजामौली की मेगा बजट फिल्म 'वाराणसी' के गाने में अपनी आवाज दी है, और उन्हें पहली बार ग्लोबट्रॉटर के मेगा लॉन्च पर पहली बार बड़ी हस्तियों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। अब श्रुति ने अपना पहला सिंगल सॉन्ग कैसे बनाया, उसको लेकर उन्होंने एक भावुक पोस्ट शेयर किया है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, "मैं यह गाना कभी शेयर नहीं करती अगर वह खूबसूरत शाम न होती। हमें हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन उस तालियों से पहले का सन्नाटा ही कला और कलाकार के मिलन की असली जगह होती है।"

उन्होंने आगे लिखा, "जब मैं वाराणसी/ग्लोबट्रॉटर के लिए इस बेहतरीन ट्रैक को रिकॉर्ड कर रही थी, तो म्यूजिशियन काला भैरवा ने कहा कि मुझे आपका गाना "एज" बहुत पसंद है और एक स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर यह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब कभी भी मेरी किस्मत आगे जाकर चमकेगी तो ये वीडियो मुझे मेरी शुरुआत की याद दिलाएगा।

उन्होंने बताया कि ये वीडियो उन्होंने लॉकडाउन के वक्त रिकॉर्ड किया था और म्यूजिशियन करन पारीख को भेजा था और कहा था कि इस पर काम करते हैं। उन्होंने लिखा, "मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देने वाले सभी संगीतकारों का मैं दिल से शुक्रिया करती हूं।"

बता दें कि एसएस राजामौली की मेगा बजट फिल्म 'वाराणसी' के लिए श्रुति हासन ने म्यूजिक कंपोजर एमएम कीरवानी के साथ मिलकर गाने को आवाज दी है। अभी तक सिर्फ गाने की ऑडियो रिलीज की गई है। फैंस को श्रुति का सिंगिंग टैलेंट काफी पसंद आ रहा है। इसके साथ ही 'वाराणसी' का पोस्टर भी शनिवार की देर शाम को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें महेश बाबू बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल लिए नजर आए। फिल्म पर्दे पर साल 2027 में आएगी और फिल्म से प्रियंका का पहला लुक भी रिवील हो चुका है, लेकिन अभी उनके लुक का टीजर रिलीज होना बाकी है।

