मनोरंजन

'यह कवरेज नहीं, अनादर है', करण जौहर ने सनी देओल के बयान का किया सपोर्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 13, 2025, 05:14 PM

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी गलत खबर को लेकर सनी देओल ने गुरुवार को मीडिया पर नाराजगी जताई।

करण जौहर ने सनी देओल के बयान को सपोर्ट किया और कहा कि यह कवरेज नहीं अपमान है।

फिल्ममेकर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा और मीडिया को संवेदनशील तरीके से काम करने की सलाह दी।

उन्होंने लिखा, "जब बुनियादी शिष्टाचार और संवेदनशीलता हमारे दिलों और हमारे कार्यों से निकल जाती है, तो हम जानते हैं कि हम कितने खराब हो चुके हैं।"

उन्होंने पोस्ट में देओल परिवार को अकेला छोड़ने की बात कही और लिखा, "प्लीज परिवार को अकेला छोड़ दें, वे पहले से ही भावनात्मक रूप से बहुत कुछ झेल रहे हैं। एक दिग्गज कलाकार जिसने फिल्म उद्योग में इतना बड़ा योगदान दिया है, उसका पपराजी और मीडिया सर्कस देखना दिल दहला देने वाला है, यह कवरेज नहीं, बल्कि अनादर है।"

इससे पहले गुरुवार की सुबह सनी देओल ने घर के बाहर कवरेज के लिए खड़ी मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने पहले मीडिया के सामने हाथ जोड़े और फिर चिल्लाकर कहा, "घर पर तुम्हारा परिवार, माता-पिता और बच्चे हैं, और तुम ऐसे वीडियो बना रहे हो जैसे कि तुम बेवकूफ हो, शर्म नहीं आती।"

11 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक्टर से जुड़ी गलत खबर फैल गई थी। बाद में हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खंडन किया था और ऐसी खबरों को गैरजिम्मेदाराना और असंवेदनशील बताया था।

दूसरी तरफ धर्मेंद्र की हालत स्थिर है। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। हालांकि, घर पर उनका इलाज जारी है।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...