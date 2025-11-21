मनोरंजन

"यह कंट्रोल रूम है मेरा," बिग बॉस 19 से निकलने के बाद बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे मृदुल तिवारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 21, 2025, 02:57 AM

उज्जैन, 20 नवंबर (आईएएनएस)। बिग बॉस 19 से निकलने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृदुल तिवारी को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करते देखा गया। उन्होंने बाबा महाकाल से अपने खास कनेक्शन और बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद के एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की।

मृदुल तिवारी ने बताया कि उज्जैन उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि उनका हेड ऑफिस है, जहां से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है।

बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद आईएएनएस से खास बातचीत में मृदुल तिवारी ने कहा, "मुझे बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बिग बॉस 19 में मेरी जर्नी उम्मीद से ज्यादा अच्छी रही। जितना मैंने सोचा था, लोगों का उससे ज्यादा प्यार और सम्मान मिला। उस घर से निकलने पर भी लोगों का जो मेरे लिए प्यार है, वह उतना ही है। मेरे करीबी लोगों का कहना है कि जैसे मैं उनके लिए पहले था, वैसे ही आज हूं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं टीवी में कम दिखा या शो से बाहर हो गया, मेरे लिए लोगों का प्यार और सम्मान ही सब कुछ है।"

उन्होंने आगे बातचीत में कहा कि भले ही मुझे कितनी भी सक्सेस मिल जाए, लेकिन मैं न कभी पहले बदला था और न ही आगे बदलूंगा। उज्जैन में बाबा महाकाल से अपना कनेक्शन बताते हुए मृदुल ने कहा कि ये मेरा "कंट्रोल रूम" है। मेरा मानना है कि मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है या जो कम अच्छा हो रहा है, वो सब बाबा महाकाल को समर्पित है। मैं उनका ही हूं और वे जैसा रखना चाहते हैं, वैसा ही रहूंगा।

मृदुल ने ईश्वर में अपनी आस्था और विश्वास को दृढ़ बताया। उन्होंने कहा कि बाबा ने मुझे अपने बच्चे की तरह रखा है और जब-जब मैंने उनसे जो कुछ मांगा है, वह मुझे मिला है। उन्होंने हर बड़ी से बड़ी परेशानी से मुझे निकाला है।

मृदुल बिग बॉस 19 का हिस्सा बनने से पहले भी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। अब शो से निकलने के बाद भी वे दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बिग बॉस 19 में उनकी जर्नी को बहुत पसंद किया गया। भले ही उनकी स्क्रीन टाइमिंग कम थी, लेकिन उनकी भोली बातों और कॉमेडी ने फैंस को खूब एंटरटेन किया।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...