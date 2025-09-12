'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम समृद्धि शुक्ला ने अपने परिवार की आर्थिक तंगी के दिनों को किया याद

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। समृद्धि शुक्ला टीवी धारावाहिक 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं। उनके किरदार अभिरा शर्मा को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने बचपन के दिनों में परिवार की आर्थिक तंगी से जूझने के बारे में खुलकर बात की है।

समृद्धि शुक्ला ने कहा, "मैंने अपने माता-पिता को कभी किसी बात के लिए तंग या परेशान नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि मैं घर के हालात को लेकर बहुत सजग थी। मैं अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने और अपने पिता, जो अकेले कमाने वाले थे, उन पर बोझ कम करने के लिए जल्दी से कमाई शुरू करना चाहती थी। नाबालिग रहते हुए मैंने जो भी कमाया, उसे मेरी मां के बैंक खाते में रखा गया, इसे वो ही देखती थीं। मैंने इसका इस्तेमाल केवल आपात स्थिति या शिक्षा के लिए ही किया।"

अपने बचपन को याद करते हुए समृद्धि ने कहा, "पहली बार जब मैंने पैसे कमाए थे, तो वह सिर्फ गाड़ी के पैसे थे। मैं एक ऑडिशन के लिए गई थी, मुझे रोल तो नहीं मिला, लेकिन मुझे 200 रुपए मिले। मैं तब बच्ची थी, लेकिन तब भी मुझे पैसे की कीमत समझ में आती थी।"

उन्होंने टीवी स्टार्स की जिंदगी के बारे में भी बात की। समृद्धि शुक्ला ने बताया, "कलाकार होने के नाते, हम बहुत ही उतार-चढ़ाव भरा जीवन जीते हैं। हमें नहीं पता होता कि कोई प्रोजेक्ट कितने समय तक चलेगा या हमें आगे कितनी फीस मिलेगी। मेरे लिए वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है काम न करने पर भी अपनी जीवनशैली को बनाए रखना। इसलिए मैं बचत और निवेश में विश्वास रखती हूं। हमारे माता-पिता की पीढ़ी के पास अधिक वित्तीय संसाधन नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास हैं। हर किसी के पास अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए एसआईपी या पीपीएफ जैसी स्कीम होनी चाहिए।"

समृद्धि शुक्ला ने बतौर वाइस ओवर आर्टिस्ट भी अपनी पहचान बनाई है। वो डोरेमोन के कैरेक्टर को अपनी आवाज दे चुकी हैं। अभिनेत्री ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में गुजारा करना आसान नहीं है। यहां काम का दबाव लगातार बना रहता है। यहां वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है, फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या फिर कॉर्पोरेट, सबका यही हाल है।

--आईएएनएस

जेपी/जीकेटी