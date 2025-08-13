मनोरंजन

Organ Donation Awareness : आंखों से शरीर के पूरे अंग तक, दान कर चुके हैं ये एक्टर्स

अंगदान दिवस पर सितारों ने दिया जीवन बचाने का संदेश
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 13, 2025, 03:58 PM
वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे : आंखों से शरीर के पूरे अंग तक, दान कर चुके हैं ये एक्टर्स

मुंबई:  किसी के पास आंखें नहीं हैं तो किसी का लिवर या किडनी डैमेज हो चुका है। ऐसे में इनके लिए 'अंगदान' वरदान की तरह है। दुनिया भर में 13 अगस्त को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। आम जन के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे भी इस नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन एक्टर्स ने अंग दान करने का संकल्प लिया है या कर चुके हैं।

सबसे पहले बात साउथ के पावरस्टार पुनीत राजकुमार की, जिनका साल 2021 में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इसके बाद उनके परिवार ने उनकी आंखें दान कीं, जिससे दो लोगों को रोशनी मिली। इसके बाद कर्नाटक में राजकुमार के कई फैंस ने अंगदान का संकल्प लिया।

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने सालों पहले अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया था। उन्होंने आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आई डोनेट करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, "मेरी आंखें मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, और इन्हें दान कर मैं दूसरों को देखने का तोहफा दे सकती हूं।"

मेगास्टार अमिताभ बच्चन भी आंखें और अन्य अंग दान करने का वादा कर चुके हैं। बिग बी ने कई मौकों पर जागरूकता अभियान चलाए, कहते हुए कि "एक दान से कई जिंदगियां बच सकती हैं।"

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के थलाइवा रजनीकांत भी अंगदान करने वाले सितारों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने पूरे शरीर के अंग दान का संकल्प लिया है। रजनीकांत का मानना है कि "मौत के बाद भी सेवा जारी रहनी चाहिए और इसका यह सही तरीका है।

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने सभी अंग दान करने का संकल्प लिया है। साल 2014 में 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान ने घोषणा की थी कि वह अपने सभी अंग दान करेंगे।

इस लिस्ट में 'बजरंगी भाईजान' फेम सलमान खान का भी नाम शामिल है। सलमान ने स्टेम सेल दान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपना अस्थि मज्जा दान करने का संकल्प लिया है।

आर माधवन ने पूरे शरीर को दान करने का फैसला किया, जबकि कमल हासन ने आंखों से लेकर किडनी तक सब दान करने का वादा किया। वहीं, काजल अग्रवाल जैसे सितारे भी इस लिस्ट में हैं।

अभिनेत्री नंदिता दास ने मृत्यु के बाद अपने सभी अंग दान करने का वादा किया है। वहीं, जूही चावला आंखें दान करेंगी।

 

 

Organ DonationEye Donationhealth awarenessWorld Organ Donation Daybollywood-celebritiesSouth Indian actorsCelebrity Pledges

Related posts

Loading...

More from author

Loading...