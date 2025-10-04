मनोरंजन

War Movie Anniversary : 'वॉर' के 6 साल पूरे, टाइगर श्रॉफ ने ऋतिक रोशन के साथ यादें ताजा कीं

'वॉर' के 6 साल पूरे, टाइगर ने ऋतिक संग यादें कीं साझा
Oct 04, 2025, 07:22 AM
मुंबई: बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वॉर' ने अपनी रिलीज के 6 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म से जुड़ी यादें साझा कीं और अपने को-स्टार ऋतिक रोशन को इसे समर्पित किया।

टाइगर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक क्लिप शेयर किया, जिसमें ऋतिक और टाइगर के बीच जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है।

टाइगर ने वीडियो के साथ भावुक कैप्शन लिखा, "6 साल पहले आई 'वॉर' मेरे लिए एक जिंदगी बदल देने वाला अनुभव था। अपने बचपन के हीरो ऋतिक रोशन को देखकर बड़ा हुआ और फिर उनके साथ स्क्रीन पर धमाल मचाने का मौका मिला। इस यात्रा में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए ऋतिक सर और मेरे पसंदीदा लोगों का तहेदिल से शुक्रिया।"

2019 में रिलीज हुई 'वॉर' का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया था और इसे यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में ऋतिक रोशन ने एजेंट कबीर और टाइगर श्रॉफ ने उनके शिष्य खालिद की भूमिका निभाई थी।

कहानी में कबीर के दुष्ट एजेंट बनने के बाद दोनों के बीच टकराव की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में वाणी कपूर भी अहम किरदार में थीं।

'वॉर' अपने शानदार एक्शन दृश्यों, कोरियोग्राफी और कलाकारों के दमदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और कमाई के मामले में जबरदस्त सफलता हासिल की। दर्शकों और समीक्षकों को इसके स्टंट्स, विजुअल्स और कहानी काफी पसंद आए थे।

वर्कफ्रंट की बात करें तो टाइगर की हालिया रिलीज फिल्म 'बागी-4' है। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा मुख्य किरदारों में हैं। इसके अलावा श्रेयस तलपड़े, सौरभ सचदेवा, निखत खान, महेश ठाकुर, पवन शंकर और सुदेश लहरी जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही।

 

