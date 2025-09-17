Ahmedabad Event : पीएम मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद में रक्तदान अभियान में शामिल हुए विवेक ओबेरॉय

मनोरंजन

विवेक ओबेरॉय ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद में रक्तदान कर युवाओं को प्रेरित किया।
Sep 17, 2025, 07:25 PM
पीएम मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद में रक्तदान अभियान में शामिल हुए विवेक ओबेरॉय

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद में सबसे बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद (एबीटीवाईपी) ने किया। यहां बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने सबसे पहले रक्तदान कर युवाओं को रक्तदान करने के लिए आगे आने को प्रेरित किया। 

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 में रक्तदान करके अभिनेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस अभियान में 75 देशों, 7,500 केंद्रों और 75,000 पहली बार रक्तदान करने वालों ने हिस्सा लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विवेक ओबेरॉय के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और रक्तदाताओं को प्रेरित किया।

इस मौके पर विवेक ओबेरॉय ने कहा, "11 साल पहले 2014 में हमने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आज हमारा लक्ष्य अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। पीएम मोदी एक महान व्यक्तित्व हैं और हम सभी के लिए, खासकर भारत के युवाओं के लिए, एक प्रेरणा हैं। इसलिए आज राष्ट्र के लिए समर्पित इस व्यक्ति के सम्मान में हम एक छोटे से उपहार के रूप में रक्तदान कर रहे हैं।"

एबीटीवाईपी के महारक्तदान अभियान में अपनी भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए विवेक ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री के अथक प्रयास और निस्वार्थ उदाहरण हम सभी को एक महान कार्य में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, सच्चा नेतृत्व सेवा में निहित है, और रक्तदान दयालुता का सर्वोच्च कार्य है, एक जीवन रेखा जो अनगिनत लोगों की जान बचा सकती है। इस वैश्विक पहल का नेतृत्व करने के लिए एबीटीवाईपी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे ब्लड बैंकों को एक महत्वपूर्ण सेवा में बदलने और हमें 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने के करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

इस पहल से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक भावपूर्ण पत्र लिखा, जिसमें लिखा था: "सदियों से सेवा हमारे समाज और संस्कृति का मार्गदर्शक सिद्धांत रही है। 'सेवा परमो धर्म:' न केवल एक आदर्श रहा है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग भी रहा है। जैसे-जैसे भारत 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद जैसी संस्थाओं का योगदान इस प्रयास में महत्वपूर्ण होगा।"

 

 

