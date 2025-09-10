Vivek Oberoi Blood Donation Camp : पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को रक्तदान शिविर लगाएंगे विवेक ओबेरॉय

मुंबई: 17 सितंबर को पीएम मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। इस अवसर पर अभिनेता विवेक ओबेरॉय गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबसे बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। उन्होंने लोगों से बढ़-चढ़कर रक्तदान करने का आह्वान किया है।

विवेक ओबरॉय ने इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए आईएएनएस से कहा, "अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद पिछले 11 साल से ये मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाते आ रहे हैं। 2014 में हमने इसकी शुरुआत की थी। मैं इसका एंबेसडर बना और पहला रक्तदान मैंने ही किया था। उसी साल हमने 100212 यूनिट ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड बनाया था।"

इस बार का रक्तदान शिविर बहुत ही खास होने वाला है। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हम अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिविर लगाएंगे। उनका 75वां जन्मदिन है, तो 75000 फर्स्ट डोनर्स होंगे। 75 देशों में 7500 केंद्रों पर रक्तदान करने के लिए हम कैंप लगाएंगे। हम सबके लिए यह बहुत बड़ा अवसर होगा। इस बार हमने 3 लाख से अधिक यूनिट ब्लड एकत्र करने का टारगेट रखा है।

रक्तदान के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "पहले मैं सुईं के नाम से ही डरता था, लेकिन जैसे मुझे रक्तदान की अहमियत के बारे में पता चला तो मैंने ब्लड डोनेशन करना शुरू किया। अब हर साल मैं रक्तदान करता हूं। मैं रक्तदान करने के बाद सुपरमैन जैसे फील करता हूं।"

विवेक ओबरॉय ने आगे कहा, "पीएम मोदी का जन्मदिन आ रहा है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगा। वह देश सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। समाज के हर तबके के लिए उन्होंने उल्लेखनीय काम किया, ये हमें बहुत प्रेरणा देता है। तो उनके जन्मदिन पर हमें कुछ ऐसा काम करने का प्रण लेना चाहिए जो देशहित में हो।"

बता दें कि विवेक ओबरॉय 2019 में आई फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' में पीएम का किरदार निभा चुके हैं। इसका निर्देशन ओमंग कुमार ने किया था। अनिरुद्ध चावला व विवेक ओबेरॉय ने इसे लिखा था।