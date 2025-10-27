मनोरंजन

Vivek Agnihotri Statement : 'द कश्मीर फाइल्स' में सतीश शाह को कास्ट करना चाहते थे विवेक अग्निहोत्री, डायलॉग पर नहीं बन पाई बात

विवेक अग्निहोत्री ने सतीश शाह संग अधूरे सपने को याद किया
Oct 27, 2025, 05:49 AM
नई दिल्ली: फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स' को बनाने वाले फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं।

बात चाहे राजनीति की हो या फिल्मों की, डायरेक्टर हमेशा खुलकर अपनी राय रखते हैं। अब उन्होंने दिवंगत एक्टर सतीश शाह के निधन पर दुख व्यक्त किया है और बताया है कि वो उन्हें 'द कश्मीर फाइल्स' में लेना चाहते थे।

फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा है और इस बात का खुलासा किया है कि वो फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' में सतीश शाह को लेना चाहते थे और इसके लिए बातचीत भी हुई लेकिन डायलॉग को लेकर अटक गई।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "हम उन्हें "द कश्मीर फाइल्स" में लेना चाहते थे। जब पल्लवी ने फोन किया, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब उन्हें लंबे डायलॉग याद नहीं रहते, विवेक लंबे डायलॉग लिखते हैं और मुझसे लंबे डायलॉग बोले नहीं जाते।"

विवेक ने अपनी पत्नी और सतीश से कहा कि वो कभी छोटे डायलॉग वाली फिल्म लिखेंगे और सतीश शाह के साथ जरूर काम करेंगे। अब सतीश शाह के निधन के बाद फिल्म डायरेक्टर का ये सपना अधूरा रह गया है।

फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी बताया कि उन्होंने सतीश शाह के लिए छोटी और मूक फिल्म की स्क्रिप्टिंग भी कर ली थी, लेकिन ये मैसेज उन तक पहुंच जाता, उससे पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया।

विवेक ने पोस्ट के जरिए बताया कि पर्दे पर सतीश शाह जितना फैंस को हंसाते थे, असल में वे उतने ही शांत और संजीदा किस्म के इंसान थे।

बता दें कि सतीश शाह के जाने से पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है। किसी को नहीं पता था कि सबको हंसाने वाला किरदार अचानक सबको रुलाकर चला जाएगा। सतीश शाह को शनिवार की सुबह अस्पताल में खराब हालात में भर्ती किया गया था, लेकिन किडनी फेल होने की वजह से डॉक्टर्स की टीम कई कोशिशों के बाद भी उन्हें बचा नहीं पाई। रविवार को मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए पहुंची।

 

 

