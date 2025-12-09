Vivek Agnihotri Praise : विवेक रंजन ने की 'धुरंधर' टीम की तारीफ, बोले - मुझे पता है ऐसी फिल्में बनाना कितना मुश्किल है

नई दिल्ली: ‘द कश्मीर फाइल्स’, 'द बंगाल फाइल्स' जैसी गंभीर मुद्दों पर फिल्म बनाने वाले निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हालिया रिलीज फिल्म ‘धुरंधर’ की पूरी टीम की जमकर सराहना की।

उन्होंने खास तौर पर निर्देशक आदित्य धर और लीड एक्टर रणवीर सिंह को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। विवेक रंजन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसी फिल्में बनाना मुश्किल है और यह बात वह अच्छे से समझते हैं। ऐसे नाजुक विषय को चुनने के लिए उन्होंने टीम को बधाई दी।

उन्होंने लिखा, “आदित्य धर और रणवीर सिंह आपने कमाल कर दिया। आप फिल्म की बुराई करने वालों को भूल जाओ।"

उन्होंने आगे लिखा, "मुझे पता है कि ऐसी फिल्में बनाना कितना मुश्किल है जो मौजूदा इकोसिस्टम को चुनौती देती हैं। जाओ, सेलिब्रेट करो। जब मैं वापस आऊंगा तो यह फिल्म जरूर देखूंगा। ऑलवेज बेस्ट।”

विवेक का यह पोस्ट उस समय आया है जब ‘धुरंधर’ को सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ लोग फिल्म की कहानी और प्रस्तुति की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ यूजर्स ट्रोल भी कर रहे हैं। ऐसे में विवेक रंजन अग्निहोत्री का यह सपोर्टिव मैसेज फिल्म की पूरी टीम के लिए बड़ा बूस्ट है।

बता दें, विवेक रंजन अग्निहोत्री खुद उन फिल्म मेकर्स में से हैं जिन्होंने ‘द कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्म बनाकर मुख्यधारा के नैरेटिव को चुनौती दी थी और काफी आलोचनाओं का भी सामना किया था। इसलिए उनका यह कहना कि “ऐसी फिल्में बनाना कितना मुश्किल है जो इकोसिस्टम को चुनौती देती हैं।

विवेक रंजन से पहले, फिल्म निर्माता-निर्देशक अशोक पंडित ने भी फिल्म की कहानी के साथ कलाकारों की सराहना की। उन्होंने रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और अपने दोस्त राकेश बेदी को सरप्राइज पैकेज बताया। उन्होंने कहा कि हर कलाकार की परफॉर्मेंस बारीक और प्रभावशाली है, जो दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती है। अशोक ने इस संवेदनशील और जटिल विषय को स्क्रीन पर इतनी बारीकी से पेश करने के लिए आदित्य धर की तारीफ की।

