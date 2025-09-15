मनोरंजन

Vishal Magudam Movie : अभिनेता विशाल ने हिल स्टेशन ऊटी में शुरू की अपनी फिल्म 'मगुडम' की शूटिंग

विशाल की फिल्म 'मगुडम' का तीसरा शेड्यूल ऊटी में शुरू
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 15, 2025, 06:53 PM
अभिनेता विशाल ने हिल स्टेशन ऊटी में शुरू की अपनी फिल्म 'मगुडम' की शूटिंग

चेन्नई: दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेता विशाल अपनी 35वीं फिल्म 'मगुडम' पर काम कर रहे हैं। इसका निर्देशन रवि अरासु कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग का तीसरा शेड्यूल ऊटी में शुरू हो चुका है।

इसकी जानकारी फिल्म के डायरेक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए दी। इसके साथ ही उन्होंने विशाल और अपनी एक तस्वीर भी साझा की है।

निर्देशक रवि अरासु ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मगुडम का तीसरा शेड्यूल आज ऊटी में शुरू हो गया। भव्य दावत तैयार हो रही है। मैं और विशाल सर आप सभी की सेवा के लिए तत्पर हैं। ‘कोंडट्टम’ (एक व्यंजन) के लिए तैयार हो जाइए।”

अभिनेता के करीबी सूत्रों का कहना है कि यह शेड्यूल कम से कम एक सप्ताह तक चलेगा और विशाल के अगले सप्ताह तक चेन्नई लौटने की उम्मीद है। यह पहली बार है जब विशाल निर्देशक रवि अरासु के साथ काम कर रहे हैं।

इस फिल्म में उनके साथ दुशारा विजयन, योगी बाबू और अंजलि जैसे सितारे भी हैं। फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग के दौरान मेकर्स ने बताया था कि इसमें अभिनेत्री अंजलि भी हैं। बता दें कि विशाल ने इसी साल 1 अगस्त से चेन्नई में अपनी इस 35वीं फिल्म की शूटिंग शुरू की थी।

प्रोडक्शन हाउस सुपर गुड फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म के निर्माता आर बी चौधरी हैं। इसी साल जुलाई में एक भव्य पूजा समारोह में इसका मुहूर्त शॉर्ट रखा गया था। यह सुपर गुड फिल्म्स की 99वीं फिल्म है, जिसने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।

एक्टर विशाल की बात करें तो उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अभिनेत्री साई धनशिका से सगाई की थी। एक्टर ने ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए खुशखबरी लोगों को दी थी। इस साल मई में ही दोनों ने अपने रिश्ते का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। विशाल, धनशिका से 12 साल बड़े हैं।

जब से इस बात का पता चला था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, तभी से ही उनके फैंस दोनों की शादी का इंतजार कर रहे थे।

 

 

Dushara VijayanMagudamyogi babuRavi ArasuVishalTamil cinemaAnjalisuper good films

Related posts

Loading...

More from author

Loading...