Acchi Lagti Ho Song : माही, बैडी, या दीदी नहीं... जब बच्चों ने पुकारा 'मां,' तो माही विज के लिए खास बन गया यह वायरल ट्रेंड

माही विज ने इंस्टाग्राम पर गाने के ट्रेंड पर बच्चों के लिए खास वीडियो शेयर किया।
Mar 10, 2026, 04:06 AM
मुंबई: सोशल मीडिया के दौर में कभी भी कुछ भी वायरल होने लगता है। कभी किसी फिल्म का डायलॉग वायरल होने लगता है, तो कभी कोई गाना सुर्खियां पकड़ लेता है। इन दिनों एक पुराना रोमांटिक गाना 'अच्छी लगती हो' फिर से वायरल हो रहा है।

गाने की खास लाइन "मेरे इतने सारे नाम हैं, जब तुम ये कहते हो, अच्छे लगते हो" लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इस लाइन को लोग मजेदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स और सेलेब्रिटी इसे फनी ट्विस्ट देकर वीडियो बना रहे हैं।

वहीं, टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री माही विज ने भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में माही गाने के बोल पर लिपसिंक करती हैं। अभिनेत्री ने वीडियो में रोजमर्रा के नाम डाले- 'माही, बैडी', 'गोसा', 'दीदी', लेकिन इसमें असली मजा तब आता है जब इसके आखिरी में 'मां' लिखा होता है।

इस वीडियो में माही ने गाने की खास लाइन 'मेरे इतने सारे नाम हैं, तुम ये कहते हो, अच्छे लगते हो'।

दरअसल, अभिनेत्री ने इस वीडियो को बच्चों को डेडिकेट की। उन्होंने अपने वीडियो के जरिए बताया कि उन्हें अक्सर लोग 'माही, बैडी,' 'गोसा,' 'दीदी' जैसे नामों से बुलाते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे उन्हें मां कहते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है।

सॉन्ग 'अच्छी लगती हो' साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'कुछ न कहो' में फिल्माया गया था। गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी मधुर आवाज में गाया था, जबकि इसके लिरिक्स जावेद अख्तर ने दिए थे और शंकर ने इसका संगीत तैयार किया था।

फिल्म 'कुछ ना कहो' एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। रोहन सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक युवा जोड़े के बीच प्यार, रिश्तों की जटिलताओं और तलाकशुदा मां की चुनौतियों को दिखाया गया है।

यह फिल्म रोहन सिप्पी की पहली निर्देशित फिल्म थी, जिसमें ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अरबाज खान, सतीश शाह, सुहासिनी अहम भूमिका में थे।

--आईएएनएस

 

 

