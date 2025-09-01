Vipin Sharma Aestar Awards: अभिनेता विपिन शर्मा का विदेश में बजा डंका, हॉलीवुड फिल्म 'मंकी मैन' के लिए मिला अवॉर्ड

मुंबई: हॉलीवुड फिल्म 'मंकी मैन' में किन्नर का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा को 'एस्टार अवार्ड्स 2025' से सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ अदाकार ने मंच पर इसका श्रेय 'स्लमडॉग मिलियनेयर' के एक्टर देव पटेल को दिया।

वेटरन अभिनेता विपिन शर्मा को हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एस्टार अवार्ड्स 2025 के उद्घाटन समारोह में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म साइंस एंड आर्ट्स (आईआईएफएसए) ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। इन पुरस्कारों का उद्देश्य सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित करना है।

इसमें विभिन्न देशों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले फिल्म निर्माता और कलाकार मौजूद थे। विपिन शर्मा इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान पाने वाले पहले भारतीय अभिनेताओं में से एक बन गए हैं।

विपिन शर्मा ने अवॉर्ड पाने के बाद कहा, "पहले ही एस्टार अवार्ड्स में यह सम्मान पाकर मैं सचमुच अभिभूत हूं। मंकी मैन मेरे लिए एक खास सफर रहा है और दुनिया भर के दर्शकों के साथ इस अभिनय को जुड़ते देखना बहुत सुखद है। मैं देव पटेल का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे एक ऐसी भूमिका दी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, एक ऐसी भूमिका जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। इस तरह के पुरस्कार हमें सिनेमा की सीमाओं को पार करने और लोगों को जोड़ने की शक्ति की याद दिलाते हैं, और मैं इस पल का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं।"

फिल्म 'मंकी मैन' को अभिनेता देव पटेल ने डायरेक्ट किया था। बतौर निर्देशक यह उनकी पहली फिल्म थी। इसे भारत में रिलीज नहीं किया गया था।

को भारत में रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन अब इस फिल्म को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिल रहा है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को इसलिए हरी झंडी नहीं दी, क्योंकि इसमें ज्यादा हिंसा, इंटीमेट सीन (अंतरंग दृश्य), हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं को लेकर आ। हालांकि यह फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भारत में भी उपलब्ध है।

इसमें शोभिता धुलिपाला, सिकंदर खेर, विपिन शर्मा, अश्विनी कालसेकर और मकरंद देशपांडे जैसे कलाकार हैं।