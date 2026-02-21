Vineet Kumar Singh Interview : 'किरदार सरल लेकिन जिम्मेदारी और उम्मीदें बहुत ज्यादा,' आगामी नेटफ्लिक्स सीरीज 'हेलो बच्चों' पर बोले विनीत कुमार

मुंबई: शिक्षा और हर बच्चे के लिए इसे सुलभ बनाने के प्रयासों को दिखाती आगामी नेटफ्लिक्स सीरीज 'हेलो बच्चों' सुर्खियों में है।

सीरीज की पहली झलक ही शिक्षा के महत्व को उजागर करती है, जिसमें अभिनेता विनीत कुमार सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिख रहे हैं। अब अभिनेता ने आईएएनएस से अपकमिंग सीरीज को लेकर खास बातचीत की है और शिक्षा को हर बच्चे के लिए जरूरी बताया है।

सीरीज 'हेलो बच्चों' के कॉन्सेप्ट पर बात करते हुए अभिनेता ने बताया कि सीरीज उनके जीवन से प्रेरित है क्योंकि उन्होंने कोचिंग की दुनिया को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। मेरे पिता गणितज्ञ हैं, और मैंने चिकित्सा की पढ़ाई की है और आयुर्वेद में एमडी की डिग्री प्राप्त की है। मैंने प्रशिक्षण और कोचिंग की दुनिया को बहुत करीब से देखा है। जब मुझे यह अवसर मिला, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पुराने दिनों में लौट गया हूं।

अभिनेता का मानना है कि माता-पिता और शिक्षक के शो से जुड़ाव महसूस करेंगे, क्योंकि कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं, उनके पीछे मेहनत करने वाले माता-पिता की भी है। उन्होंने कहा, जब एक शिक्षक किसी छात्र के जीवन में प्रवेश करता है, तो वह सचमुच उस जीवन को बदल सकता है। इस पेशे में अपार शक्ति है। यह शो कई ऐसी भावनाओं और अनुभवों को दर्शाता है। अनजाने में ही दर्शक खुद को कई पलों से जुड़ा हुआ पाएंगे।

शूटिंग के दौरान के शानदार पलों को याद कर उन्होंने बताया कि कई बार मुझे कुछ दृश्यों को पढ़ते समय रुकना पड़ा। जैसे-जैसे आप अभिनय के करीब आते हैं, आप उन भावनाओं को और भी गहराई से महसूस करने लगते हैं। हमने कोटा और अन्य जगहों पर शूटिंग की, और मुझे कई छात्रों से मिलने का मौका मिला जिन्होंने अपने निजी अनुभव मेरे साथ साझा किए। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह किरदार कितना महत्वपूर्ण और ज़िम्मेदार है।

विनीत कुमार सिंह को बचपन से कला से प्यार था, लेकिन उन्होंने कला के विषय को छोड़कर बायोलॉजी को चुना। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को याद कर उन्होंने कहा, "मुझे इतिहास पढ़ना हमेशा से अच्छा लगता था। दुर्भाग्यवश मैं उसे विषय के रूप में नहीं चुन सका। मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया क्योंकि मैं राष्ट्रीय विज्ञान और शिक्षा (एनएसडी) की ओर जाना चाहता था। मैंने सांस्कृतिक सम्मान (कल्चरल ऑनर्स) की पढ़ाई की, जिसमें इतिहास और दर्शनशास्त्र शामिल थे, लेकिन था तो मैं जीव विज्ञान का छात्र, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे इतिहास, दर्शनशास्त्र और कविता पढ़ना बहुत पसंद था।"

सीरीज में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए विनित ने कहा कि यह किरदार ऐसा लगता है जैसे आप इसे पहले से जानते हो। बिल्कुल सरल, सहज और स्वाभाविक, लेकिन फिर भी ढेर सारी जिम्मेदारी और उम्मीदें भी आती हैं। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति आपको आश्चर्यचकित और प्रेरित कर सकता है और कैसे एक शिक्षक, समर्पण और ईमानदारी के माध्यम से, लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है और एक बच्चे के भविष्य में गहरा बदलाव ला सकता है।

--आईएएनएस