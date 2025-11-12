मनोरंजन

Vikrant Massey Birthday Wish : विक्रांत मैसी ने पत्नी शीतल ठाकुर के लिए लिखा दिल छू लेने वाला नोट, बर्थडे पर शेयर की तस्वीरें

विक्रांत मैसी ने शीतल ठाकुर के जन्मदिन पर साझा की रोमांटिक तस्वीरें
Nov 13, 2025, 06:43 AM
मुंबई: अभिनेता विक्रांत मैसी की पत्नी शीतल ठाकुर बुधवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर अभिनेता ने खास अंदाज में बधाई दी।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर पत्नी संग रोमांटिक अंदाज में तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे दोनों पहाड़ों में ढलते हुए सूरज को देख रहे हैं।

अभिनेता ने तस्वीरों के साथ पत्नी के लिए प्यार भरा नोट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बातें बयां कीं। उन्होंने लिखा, "तुम्हारे साथ कई और ढलते हुए सूरज देखने, यात्राएं करनी, हंसी-ठिठोली और स्वादिष्ट खाने के साथ मजे, प्यार, जिंदगी और साथ में बच्चों के साथ पलों को बिताना है। आज तुम्हारा इस दुनिया में और मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही, हर गुजरते पल के साथ मैं तुम्हें और ज्यादा प्यार करता हूं। हमेशा खुश रहो। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, शीतल।"

बता दें कि विक्रांत एक पंजाबी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और मिस हिमाचल का खिताब भी अपने नाम किया है। दरअसल, शीतल हिमाचल की रहने वाली हैं।

इसके बाद उन्होंने टीवी ब्रांड्स के साथ भी काम किया है। हालांकि, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2016 में पंजाबी फिल्म बंबूकाट से की थी। इसके बाद उन्होंने कई वेब सीरीज में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने 'अपस्टार्ट्स', 'बृज मोहन अमर रहे', और 'छप्पड़ भार के' जैसे प्रोजेक्ट में काम किया है।

वहीं, विक्रांत और शीतल की पहली मुलाकात वेब सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के एक सेट पर हुई थी। शूटिंग के दौरान बातचीत हुई, फिर दोस्ती और बाद में ये प्यार में बदल गई। दोनों ने लंबे वक्त तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2019 में सगाई कर ली और साल 2022 में शादी के बंधन में बंध गए थे।

अभिनेता हाल ही में शनाया कपूर के साथ 'आंखों की गुस्ताखियां' में नजर आए थे। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस में कमाल नहीं दिखा पाई थी। वहीं, अभिनेता जल्द ही फिल्म 'व्हाइट' में नजर आएंगे, जिसमें वह श्री श्री रवि शंकर का रोल निभाएंगे।

--आईएएनएस

 

 

