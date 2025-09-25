मनोरंजन

Vikrant Massey Award : "क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा", बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाकर भावुक हुए विक्रांत मैसी

'12वीं फेल' के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतकर भावुक हुए विक्रांत मैसी
Sep 25, 2025, 08:41 AM
नई दिल्ली: 23 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में सितारों का जमावड़ा लगा, जहां मनोरंजन जगत के तमाम दिग्गज कलाकार अपनी मेहनत का सम्मान पाने के लिए एक साथ मौजूद थे।

शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी को अवार्ड से पहले ही एक साथ बातचीत करते हुए देखा गया। शाहरुख खान को 'जवान' और विक्रांत मैसी को फिल्म '12वीं फेल' के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया।

अभिनेता विक्रांत मैसी ने अवार्ड मिलने की खुशी फैंस के साथ शेयर की है और एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। इस खुशी के मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी शीतल ठाकुर के साथ एक तस्वीर और अवार्ड के साथ अपनी सिंगल फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। विक्रांत ने कैप्शन में लिखा, "मैं कल से ही इस बात के बारे में सोच रहा हूं कि मैं क्या लिखूं? कैसे आप सबका शुक्रिया अदा करूं? और मैं अभी भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं।"

इस भावुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैं कल से सोच रहा हूँ कि क्या लिखूँ? कैसे आप सबका शुक्रिया अदा करूँ? और मैं अब भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ।"

एक्टर आगे लिखते हैं- उम्मीद है कि तहे दिल से एक छोटा सा शुक्रिया ही काफी होगा। मेरे सफ़र में आपके निरंतर सहयोग के लिए मैं शब्दों से परे आभारी हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया, यह सपनों जैसा जीवन सिर्फ़ आपकी वजह से है।

पोस्टर पर बड़े-बड़े दिग्गज स्टार एक्टर को बधाई दे रहे हैं। रणवीर सिंह ने लिखा, "बहुत-बहुत बधाई।" एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने लिखा, "बधाई हो विक्रांत, आप इसके सबसे ज़्यादा हकदार हैं।

इसके अलावा करिश्मा तन्ना, नकुल मेहता, अनूप सोनी, प्रिया बापत समेत कई कलाकारों ने एक्टर को बधाई दी है।

12वीं फेल फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी और छोटे बजट की होने के बाद भी फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अच्छी रेटिंग मिली थी।

 

