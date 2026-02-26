Vikas Khanna Post : 'सोने का नाटक और मां की मीठी बातें', विकास खन्ना ने याद किए बचपन के सुनहरे दिन

मुंबई: मशहूर शेफ विकास खन्ना इन दिनों शो मास्टर शेफ इंडिया को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने अपनी मां के प्यार को याद करते हुए एक प्यारा सा नोट लिखा।

विकास ने इस नोट को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। विकास ने अपनी मां के प्यार को याद करते हुए लिखा कि आज वे जिस मुकाम पर है। उनमें बड़ी पहचान उनके लिए एक बेटा होना है। उन्होंने लिखा, "16 साल से ज्यादा समय तक दुनिया के सबसे लोकप्रिय कुकिंग शो को होस्ट करने के बाद भी मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान एक बेटा होना है।"

उन्होंने बताया कि हाल ही में एयरपोर्ट पर एक मां को देखकर उनकी यादें ताजा हो गईं। उन्होंने लिखा, "वह मां अपने सोते हुए बच्चे को गोद में लेकर प्लेन तक ले जा रही थी। इस नजारे ने विकास को अचानक बचपन में ले गया।"

उन्होंने अपनी बचपन की यादें शेयर कीं। उन्होंने लिखा, "मुझे याद है कि मैं कार की पिछली सीट पर सो जाता था। दुनिया का शोर और घर का सन्नाटा बीच में कहीं रह जाता था। मैं कभी पूरी तरह जागता नहीं था। मां के कोमल हाथ मुझे उठाते थे ताकि मेरी नींद टूटे नहीं। मुझे बिस्तर पर लिटाया जाता था, जूते उतारे जाते, बालों की उलझन सहेजी जाती और ढेर सारा प्यार दिया जाता था।"

विकास ने आगे लिखा, "अंधेरे में भी मां की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। मेरी हर सांस उनके लिए जश्न की तरह होती थी। मां तकिए के पास खड़ी रहतीं। मैं कभी सच में नहीं डरता था क्योंकि डर मुझ तक पहुंच ही नहीं पाता था।"

उन्होंने बताया कि जिंदगी में कभी भी उन्हें मां की मौजूदगी जितना सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। वह प्यार का सबसे प्यारा और साफ रूप था, जो नींद में भी सुरक्षा देता था। उन्होंने लिखा, "आज जो ताकत मेरे पास है, वह भारत की संस्कृति, खान-पान और विरासत को दुनिया के सामने पेश करने की वजह से है, जो मुझे मां के प्यार से मिली, जिन्होंने पहले मुझे मनाया और आज भी मनाती हैं।"

पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, "माता-पिता ही धरती, आकाश और उनके बीच की हर चीज हैं।"

--आईएएनएस