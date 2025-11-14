Vijay Varma : 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रिप्ट मिलने पर कैसा था पहला रिएक्शन? विजय वर्मा ने बताया

मनोरंजन

मुंबई: बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने अलग-अलग किरदार निभाकर फैंस के दिलों पर राज किया है। ऐसे ही एक अभिनेता हैं, विजय वर्मा, जिन्हें 'मिर्जापुर' जैसी वेबसीरीज में दमदार रोल के लिए जाना जाता है, अब एक नए रूप में पर्दे पर आने वाले हैं। उनकी अगली फिल्म 'गुस्ताख इश्क- कुछ पहले जैसा' में वह नवाबुद्दीन नाम के शख्स का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है।

फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, इस सवाल पर विजय वर्मा ने कहा, ''जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई, तो मुझे लगा कि यह जीवन के छोटे-छोटे खुशियों का जश्न मनाने वाली कहानी है। इसमें शहद की तरह मिठास है, जो बाकी फिल्मों से अलग है।''

इसके अलावा, उन्होंने फिल्म ऑफर को लेकर भी बात की और बताया कि जब उनके पास यह फिल्म आई तो वह थोड़े हैरान रह गए थे।

उन्होंने कहा, ''पहले मैं सोच में पड़ गया कि इस रोमांटिक किरदार का ऑफर मुझे क्यों दिया गया, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया है, लेकिन इसके साथ ही मुझे यह भी एहसास हुआ कि यह मेरे लिए अभिनय की अलग-अलग क्षमताओं को दिखाने का मौका है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि निर्देशक और निर्माताओं ने मुझ पर भरोसा किया और नए तरह के किरदार निभाने का अवसर दिया।''

फिल्म की कहानी को लेकर विजय वर्मा ने कहा, ''जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो इसकी कहानी सीधे दिल को छू गई। फिल्म में मेरे और फातिमा सना शेख के बीच एक दिल को छू लेने वाला रोमांस है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है। इसमें मेरे और नसीरुद्दीन शाह के बीच एक अनोखा रिश्ता दिखाया गया है, जो शिक्षक और छात्र के बीच की समझ और गहरी दोस्ती की झलक देता है।''

विजय ने बताया कि 'गुस्ताख इश्क' रोमांस और जज्बातों की असली भावना है। फिल्म में कोई बड़ा ड्रामा, विस्फोटक सीन या हिंसा नहीं है। यह फिल्म यकीनन दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ेगी, क्योंकि इसमें सादगी और जीवन की छोटी खुशियों की खूबसूरत झलक है।

'गुस्ताख इश्क- कुछ पहले जैसा' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

 

 

