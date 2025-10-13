मनोरंजन

Vijay Raaz Soulmates : विजय राज की 'सोलमेट्स' का नया गाना 'बंजारिए' रिलीज

विजय राज की ‘सोलमेट्स’ का गाना ‘बंजारिए’ रिलीज, रोमांस और संगीत का संगम
Oct 13, 2025, 05:26 PM
विजय राज की 'सोलमेट्स' का नया गाना 'बंजारिए' रिलीज

मुंबई: अभिनेता विजय राज की आगामी फिल्म 'सोलमेट्स' का नया गाना 'बंजारिए' सोमवार को मेकर्स ने रिलीज कर दिया।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने की क्लिप पोस्ट की, जिसके साथ कैप्शन लिखा, "प्यार और रोमांस से भरा गाना 'बंजारिए' अब आपके सामने है। 'सोलमेट्स' 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

यह गाना दर्शकों को फिल्म की भावनात्मक और रोमांटिक दुनिया की एक झलक देता है।

'बंजारिए' को मशहूर गायक समीर खान और दीक्षा तूर ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। गाने के बोल अली घनी ने लिखे हैं, जबकि इसका संगीत ट्रोय अरीफ ने तैयार किया है। यह गाना राजस्थान की खूबसूरत पृष्ठभूमि में फिल्माया गया है, जिसमें विजय राज और केमिली नट्टा के साथ त्रिधा चौधरी और शिविन नारंग भी नजर आ रहे हैं।

गाने में विजय और केमिली राजस्थान की सैर करते हुए वहां की संस्कृति को करीब से अनुभव करते दिखते हैं। वहीं, त्रिधा और शिविन भी राजस्थानी परंपराओं और रंगों में रंगे देखे जा सकते हैं।

फिल्म 'सोलमेट्स' एक ड्रामा फिल्म है, जिसमें विजय राज एक टैक्सी ड्राइवर की भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी उनके और एक विदेशी पर्यटक (केमिली नट्टा) के बीच प्रेम और आत्म-खोज की यात्रा को दर्शाती है।

यह कहानी सच्चे रिश्तों की ताकत और जीवन को अर्थपूर्ण ढंग से जीने के महत्व को रेखांकित करती है। विजय राज और केमिली नट्टा की जोड़ी दर्शकों को एक नई और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का अनुभव कराएगी।

भरत बालाजी द्वारा निर्देशित यह फिल्म दर्शकों के लिए एक खास अनुभव लेकर आ रही है। मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म को टिप्स फिल्म्स के बैनर तले रिलीज किया जाएगा।

 

 

