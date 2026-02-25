मनोरंजन

Celebrity Wedding: 'दोस्ती का वादा होते हैं सात फेरे', पीएम मोदी ने विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना को दी बधाई

पीएम मोदी ने पत्र लिखकर विजय-रश्मिका को शादी की शुभकामनाएं दीं
Feb 25, 2026, 03:53 PM
'दोस्ती का वादा होते हैं सात फेरे', पीएम मोदी ने विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना को दी बधाई

हैदराबाद: साउथ सिनेमा के लोकप्रिय सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। दोनों की जोड़ी को फैंस लंबे समय से पसंद करते रहे हैं और अब यह रिश्ता शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहा है, तो फैंस काफी खुश हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने विजय देवरकोंडा के माता-पिता को एक पत्र लिखकर बेटे की शादी पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा, "मुझे 26 फरवरी को होने वाली विजय और रश्मिका की शादी का निमंत्रण पाकर बेहद प्रसन्नता हुई। इस आनंदमय और शुभ अवसर पर देवरकोंडा और मंदाना परिवार, दोनों को दिल से बधाई।''

अपने पत्र में पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह शादी विजय और रश्मिका के जीवन की एक नई और सुंदर शुरुआत है। भारतीय परंपरा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "सात फेरे लेने का अर्थ जीवन भर के लिए दोस्त बन जाना होता है।"

पत्र में प्रधानमंत्री ने दोनों कलाकारों के फिल्मी करियर से जुड़ी एक खास बात भी कही। उन्होंने लिखा, "विजय और रश्मिका दोनों ही अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट और कहानियों के लिए नए नहीं हैं, वह पर्दे पर जादू करना जानते हैं। लेकिन, उनकी असल जिंदगी का यह नया अध्याय, जो प्यार और भरोसे से भरा है, निश्चित रूप से सिल्वर स्क्रीन पर उनके द्वारा बनाए गए जादू से भी कहीं ज्यादा चमकेगा।"

पीएम मोदी ने दोनों के भविष्य के लिए मंगलकामना की। उन्होंने कहा, ''आने वाले दिन, महीने और साल उनके साझा सपनों और उनके पूरे होने से भरे रहें। दोनों एक-दूसरे की जिम्मेदारियों को समझें, कमियों को अपनाएं, खूबियों से सीखें और जीवन की यात्रा सच्चे साझेदार की तरह पूरी करें।''

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का विवाह समारोह मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स एकाया में आयोजित किया जाएगा, जो राजस्थान के उदयपुर में है।

--आईएएनएस

 

 

