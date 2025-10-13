मनोरंजन

Vidya Balan Parineeta : विद्या बालन ने बताया 'आकर्षण के नियम' की वजह से उन्हें मिली थी 'परिणीता'

विद्या बालन ने साझा किया ‘परिणीता’ मिलने का किस्सा, प्रदीप सरकार को दी श्रद्धांजलि
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 13, 2025, 05:44 PM
विद्या बालन ने बताया 'आकर्षण के नियम' की वजह से उन्हें मिली थी 'परिणीता'

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन ने सोमवार को बताया कि उन्हें अपनी पहली फिल्म 'परिणीता' कैसे मिली थी। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि फिल्म के निर्देशक प्रदीप सरकार के साथ काम करने का उनका अनुभव कैसा रहा।

विद्या ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह "सीखो ना नैनो की भाषा पिया" गाने पर एक्टिंग करती दिखाई दे रही हैं।

इस गाने के बारे में बात करते हुए विद्या ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार यह गाना सुना, तो उन्हें तुरंत यह पसंद आ गया और वह प्रदीप सरकार जैसे निर्देशक के साथ काम करने के सपने देखने लगी थीं।

विद्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, "मुझे गानों पर लिप सिंक करना बहुत पसंद है और यह गाना मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने इसे पहली बार देखा, तो मैं प्रसून जोशी के गीत से उतनी ही प्रभावित हुई जितनी कि इसके फिल्मांकन से। इसी दौरान मेरे मन में इस कुशल कहानीकार प्रदीप सरकार के साथ काम करने की इच्छा भी जागी।"

इसमें उन्होंने आगे बताया कि कैसे उन्हें अपनी पहली फिल्म 'परिणीता' मिली। उन्होंने आगे लिखा, "मुझे पता भी नहीं था कि ब्रह्मांड ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। कुछ साल बाद मुझे दादा के साथ एक विज्ञापन फिल्म मिली और फिर किस्मत से मुझे उनके तीन म्यूजिक वीडियो में भी काम करने का मौका मिला। सबसे खास बात यह थी कि 'किस्सों की चादर' एल्बम में काम करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, आखिरकार दादा ने मुझे परिणीता में लॉन्च किया।"

आकर्षण के नियम को श्रेय देते हुए विद्या ने अंत में कहा, "मुझे नहीं पता कि इसे 'आकर्षण का नियम' कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं, जैसे मैं जीवन में बहुत सी दूसरी चीजों के लिए हूं।"

प्रदीप सरकार की फिल्म 'परिणीता' को कुछ समय पहले ही रिलीज हुए 20 साल पूरे हुए। इस मौके पर मूवी को फिर से री-रिलीज किया गया था। यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के 1914 के प्रतिष्ठित बंगाली उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में विद्या बालन और सैफ अली खान की जोड़ी नजर आई थी।

 

 

Hindi CinemaParineetaBollywoodInspirational StoryDebut FilmVidya BalanPradeep Sarkar

Related posts

Loading...

More from author

Loading...