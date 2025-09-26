Vidya Balan Navratri : बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगा विद्या बालन लगी सुंदर नारी

नई दिल्ली: नवरात्रि के पहले दिन से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। विद्या नवरात्रि के हर दिन के हिसाब से अपना नया लुक शेयर करती हैं।

शुक्रवार को नवरात्रि के पांचवें दिन एक्ट्रेस ने मां स्कंदमाता को समर्पित लुक शेयर किया, जिसमें एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं। एक्ट्रेस ने चार फोटोज शेयर की हैं।

विद्या बालन ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है, जिसमें वो ग्रीन और रेड कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी में दिख रही हैं। एक्ट्रेस ने बालों का स्लीक बन बना रखा है और कानों में पीकॉक पैटर्न के ईयररिंग पहन रखे हैं। एक्ट्रेस ने गले में कुछ नहीं पहना है। लेकिन, सिंपल बिंदी लगाकर अपने लुक को सिंपल और एलीगेंट बना दिया है।

एक्ट्रेस का ओवरऑल लुक बेहद क्लासी है। एक्ट्रेस ने फ्लोर पर बैठकर पोज दिए हैं और ज्यादातर साइड पोज हैं। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, ''नवरात्रि का पांचवा लुक…।''

फैंस भी एक्ट्रेस के लुक की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, विद्या मैम, हरे रंग का ये शेड आप पर जादू की तरह लग रहा है, एलिगेंस, टाइमलेस और ग्रेसफुल।

इससे पहले एक्ट्रेस ने पीले रंग की साड़ी में फोटोज शेयर की थी, जिसमें पिंक कलर के बड़े फ्लावर बने थे। एक्ट्रेस ने रेड बैकग्राउंड के साथ क्लासी पोज दिए थे। एक्ट्रेस का हर लुक फैंस को पसंद आ रहा है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म 'दो और दो प्यार' में देखा गया था। इसी साल एक्ट्रेस की सुपरहिट फिल्म 'परिणीति' को सिनेमाघरों में री-रिलीज भी किया गया।

इसके अलावा एक्ट्रेस ओटीटी पर भी डेब्यू कर चुकी हैं, जिसमें 'नियत', 'जलसा', 'हम पांच' और 'नटखट' जैसे शो शामिल हैं। फिलहाल एक्ट्रेस फिल्मों से दूर सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट्स देती हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस को पॉडकास्ट शो करते भी देखा गया है।