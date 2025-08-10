मनोरंजन

व्यस्त शेड्यूल से ब्रेक लेकर श्रिया पिलगांवकर ने की सोलो ट्रिप, यूनेस्को साइट पर की नाव की सवारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 10, 2025, 04:51 PM

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर हाल ही में अपने व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर इंग्लैंड के खूबसूरत शहर कैंटरबरी की सोलो ट्रिप पर गई। इस ट्रिप की झलक उन्होंने वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर फैंस को दिखाई।

काम के दबाव और भाग-दौड़ से दूर यह ट्रिप उनके लिए खुद को रिचार्ज करने और सुकून पाने का खास मौका था। श्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोलो ट्रिप की झलकियां दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैंटरबरी की प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक धरोहरों का आनंद लेते हुए नाव की सवारी करती नजर आईं। खूबसूरत नजारों से लेकर अनोखे जीव-जंतुओं तक, हर चीज श्रिया के लिए इस सोलो ट्रिप को और भी खास बना रही थी।

सोलो ट्रिप के लिए श्रिया ने आरामदायक और स्टाइलिश आउटफिट को चुना। वह वीडियो में ब्लैक कलर के टैंक टॉप और जीन्स में नजर आई। उन्होंने अपना लुक स्नीकर्स के साथ पूरा किया। उन्होंने इस वीडियो को साझा करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, "खूबसूरत कैंटरबरी की खास यादें। सोलो ट्रिप के लिए बिल्कुल सही।"

एक्ट्रेस ने इस वीडियो के बैकग्राउंड में जोर्डन ग्रीनवाल्ड का गाना 'स्ट्रीम बर्ड्स ऑफ ए फेदर (वाइब)' इस्तेमाल किया, जिसने वीडियो की खूबसूरती को और बढ़ा दिया।

वर्कफ्रंट की बात करें, तो श्रिया की हाल ही में वेब सीरीज 'मंडला मर्डर्स' रिलीज हुई, जिसमें वह रुक्मिणी के किरदार में नजर आई। उनके किरदार को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।

'मंडला मर्डर्स' की कहानी एक काल्पनिक शहर चरणदासपुर की है, जहां दो पुलिस वाले एक हत्याकांड मामले की जांच करते हैं। ये हत्याएं धार्मिक तरीकों से जुड़ी होती हैं। शुरुआत में 1950 का दौर दिखाया जाता है, जहां कुछ औरतें अजीब से अनुष्ठान के जरिए एक मृत व्यक्ति में जान डालने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन गांव वाले उनके ठिकाने को जलाकर उनकी कोशिशों पर पानी फेर देते हैं।

इसके बाद कहानी आज के समय में लौट आती है, जहां दिल्ली पुलिस का सस्पेंडेड ऑफिसर विक्रम सिंह अपने पिता के साथ गांव चरणदासपुर जा रहा होता है। ट्रेन में उनकी मुलाकात एक प्रेस फोटोग्राफर से होती है, जिसकी धड़ कटी लाश अगले दिन नदी में तैरती मिलती है। इस निर्मम हत्या से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है और मामले की जांच सीआईबी (सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) की ऑफिसर रिया थॉमस करती हैं।

सीरीज में रिया थॉमस का किरदार वाणी कपूर ने निभाया है। जांच के दौरान सामने आता है कि एक बाहुबली की भी ऐसी ही क्रूर हत्या कर दी गई है। उसके दोनों हाथ काटकर मार दिया गया है। इस पर शक उनकी स्थानीय नेता अनन्या भारद्वाज (सुरवीन चावला) पर भी जाता है। कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, तो कई गहरे रहस्य खुलने लगते हैं।

--आईएएनएस

पीके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...