विवाद के बीच रिलीज हुआ पवन सिंह का नया गाना, एक नहीं दो-दो हसीनाओं के साथ किया रोमांस

Dainik Hawk·
Oct 10, 2025, 06:25 AM
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह और पत्नी ज्योति का विवाद अब घरेलू नहीं रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर हर कोई इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रख रहा है।

कुछ लोग पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ ज्योति सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बिहार चुनाव के समय ही क्यों, और इसी बीच पवन सिंह का लेटेस्ट गाना रिलीज हो गया है, जिसमें सिंगर एक नहीं बल्कि दो-दो हसीनाओं के साथ रोमांस कर रहे हैं।

पवन सिंह का लेटेस्ट गाना 'कमरिया पर साड़ी' रिलीज हो चुका है। गाने के लिरिक्स काफी बोल्ड हैं। गाने का म्यूजिक और बीट आपको थिरकने पर मजबूर कर देगी। सिंगर गाने में पल्लू को उड़ा कर कमर में बांधने के लिए मना कर रहे हैं।

फैंस को विवादों के बीच भी उनका गाना पसंद आ रहा है और वो उन्हें टेंशन नहीं लेने के लिए कह रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "कोई टेंशन नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, पावर आपसे शुरू और आप पर ही ख़त्म होती है गुरु जी।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "जय हो पवन भैया की, ऐसे ही नाम रोशन करते रहें और हेटर्स को जलाते रहिए।

बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों ही एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ज्योति सिंह का कहना है कि वे जनता के कहने पर अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हैं, लेकिन पवन सिंह उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ज्योति ने ये भी खुलासा किया कि कैसे उनके होते हुए भी सिंगर दूसरी लड़कियों को होटल लेकर जाते थे। वहीं मामले पर पवन सिंह का कहना है कि ज्योति ये सब बिहार चुनाव लड़ने के लिए कर रही हैं, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने हमसे कहा है कि वो उन्हें विधायक का चुनाव लड़ा दें, जो मेरे बस में नहीं है।

विवाद के चलते ज्योति सिंह ने आत्मदाह की धमकी तक दी है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में मदद भी मांगी है। बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का केस आरा के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। दोनों काफी सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

