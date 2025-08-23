विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ काम करने से निजी रिश्तों में भी आती है मजबूती : पल्लवी जोशी

मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेत्री और प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने अपनी आने वाली फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के रिलीज से पहले अपने पति और निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ अपने पेशेवर रिश्ते पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि विवेक के साथ काम करने का उनका अनुभव बहुत सहज रहता है। वह उनके जीवनसाथी हैं और उनके साथ काम करना ऐसा है, जैसे अपने पार्टनर के साथ समय बिताना। इससे उनका काम और निजी जिंदगी दोनों में मजबूती आती है।

आईएएनएस से बात करते हुए पल्लवी ने कहा कि उन दोनों ने शादी से पहले भी साथ काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त विवेक ऐड फिल्मों का निर्देशन करते थे और पल्लवी उनके लिए मॉडलिंग करती थीं। बाद में दोनों ने टीवी पर भी साथ काम किया, जिससे उनका पेशेवर रिश्ता मजबूत हुआ। वे एक ही घर में रहते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं और एक ही फिल्म सेट पर जाते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी और काम में गहरा तालमेल है।

पल्लवी ने बताया कि कभी-कभी काम की बातें घर पर भी बंद नहीं होतीं। उन्होंने कहा, "इसका एक नकारात्मक पहलू यह है कि काम कभी खत्म नहीं होता। जब हम घर पर होते हैं, तब भी हम काम की बातें करते रहते हैं। इसलिए हमें कभी-कभी खुद ही रोकना पड़ता है और कह देना पड़ता है कि 'अब हम काम की बातें नहीं करेंगे।' बाकी सब ठीक है, मुझे लगता है कि परिवार के साथ मिलकर काम करना अच्छा होता है।"

'द बंगाल फाइल्स' एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में सामने आ रही है, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और दर्शन कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा और निर्देशित किया है। वहीं, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने मिलकर संभाली है।

फिल्म जी स्टूडियोज के बैनर तले दुनियाभर में रिलीज की जाएगी।

फिल्म 5 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/एएस