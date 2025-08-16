विवेक रंजन अग्निहोत्री का ममता सरकार पर फूटा गुस्सा, बोले 'ये मानने को ही तैयार नहीं कि डायरेक्ट एक्शन डे को कुछ हुआ भी था'

कोलकाता, 16 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को इस फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था और इसके ट्रेलर की स्क्रीनिंग को बीच में रुकवा दिया गया। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की पुलिस से बहस भी हुई।

इससे पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री ने आईएएनएस से खास बात की। यहां उन्होंने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को लेकर आ रही समस्याओं पर बात की। साथ ही बताया कि कैसे उन्हें पश्चिम बंगाल में ट्रेलर को दिखाने से रोका जा रहा है।

फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने कहा, "मैं परसों ही अमेरिका से लौट के आया। हम यहां कोलकाता में ट्रेलर को लॉन्च करना चाहते थे। 16 अगस्त इसलिए चुना क्योंकि ये डायरेक्ट एक्शन डे से जुड़ा है। एक बड़ी सिनेमा चेन के साथ हमारा कार्यक्रम सेट था, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। फिर हमने एक दूसरी सिनेमा चेन से बात की पर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। एक फिल्ममेकर के लिए इससे बुरी बात क्या होगी कि उसकी फिल्म को रोका जा रहा है। फिर हमने इसे बैंकवेट हॉल में रिलीज करने का प्लान बनाया। एक फिल्म जो बंगाल के बारे में ही है, उसे क्यों रोका जा रहा है? पता नहीं किस चीज का उन्हें डर है। क्या वो दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।"

कैंसिल करने का क्या कारण रहा इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "देखिए बंगालियों को दिक्कत होती तो वो लोग भर-भर के यहां क्यों आते, वंदे मातरम और जय काली मां के नारे क्यों लगाते। उन्हें फिल्म अच्छी लगी, बंगाल वर्ल्ड की कल्चरल कैपिटल थी, ये बात मैंने फिल्म में दिखाई है। यह बात देश का बच्चा-बच्चा अब जान जाएगा। लेकिन जब मैंने ये फिल्म अनाउंस की थी, तभी आपकी मुख्यमंत्री ने ये कहना शुरू कर दिया कि द बंगाल फाइल्स कोई फिल्म बन रही है ये प्रोपेगैंडा फिल्म है। उन्हें हम यहां नहीं आने देंगे। मुझे तमाम धमकियां मिली। उसके बाद मैंने उन्हें एक लीगल नोटिस भी सेंड किया था कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। बंगाल की समस्याओं के बारे में ये फिल्म है। जो चोर लोग हैं, जिनके दिल में चोर है वो ही इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं।"

विवेक ने सवाल उठाया कि यहां पश्चिम बंगाल में सुहरावर्दी स्ट्रीट क्यों है, जिसे बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे पर उन्होंने अपील की कि इस स्ट्रीट का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी एवेन्यू रखा जाए।

उन्होंने कहा, “आज बंगाल की जो सरकार है, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कुछ हुआ था। एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये खतरनाक राजनीति है जिसका आज नहीं तो कल बंगाल को हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बोल्ड फिल्म पहले कभी इंडिया में बनी है।”

विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' को लिखा और डायरेक्ट किया है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

जेपी/केआर